整合長者的醫療需求 雙和醫院高齡醫學專責病房開幕

2018年10月26日 22:10 中時 葉書宏

依據內政部資料統計，我國今年3月底，老年人口超過14％，正式邁入高齡社會；相較於亞洲各國家，我國老年人口比率僅次於日本。雙和醫院院長吳麥斯強調，因應高齡社會來臨，配合政府推動長照2.0政策，雙和醫院成立高齡醫學科，提供高齡長者更完善的醫療服務。

雙和醫院培育老年醫學人才與師資，開設高齡醫學門診及高齡醫學專責病房，空間設計與使用上皆符合高齡長者所需，整合專科醫師、護理師、心理師、社工人員、營養師、物理治療師、藥師等，組成「高齡醫學照護團隊」。

老年人的醫療需求遠比一般青壯成年人高，高齡醫學科主任吳芝穎表示，隨著年齡增長，身體逐漸老化，聽覺、視覺會隨之衰退，慢性疾病也逐漸伴隨而來。其中以多種慢性疾病、多重用藥、心血管疾病、骨關節炎、老年病症候群等常見疾病，可謂高齡長者前5大的健康問題。

吳芝穎強調，根據統計，臺灣有80％的高齡長者至少罹患1種慢性病，約68％的長輩同時罹患2種或更多的慢性病。另外65歲以上長者，52％患有高血壓，20％有高血脂與糖尿病。高齡長者平均22％有骨鬆情形，女性長者尤為多數，一旦髖部骨折後最嚴重的後果，就是長期臥床與失能，此外有超過7％的長者有輕度以上的失智症，即20人中就有1人罹患失智症，在這樣的狀況下，高齡醫學的照護更顯重要。

老年疾病有別於一般患者，老年醫學就將常見於老年族群的臨床表徵稱為「老年病症候群」，症狀包含了虛弱、跌倒、尿失禁、憂鬱、認知功能障礙、營養不良等。

雙和醫院家庭醫學科主任林英欽表示，高齡長者常有多重用藥、藥物交相作用的問題。臨床上曾碰一名85歲長者帶著約莫有50顆藥前來就診，林英欽主任說，因為老年疾病有別於一般患者，用藥情況很複雜，且藥物種類多，發生副作用的機會高，而不同科別各自開藥，很容易出現治療目標不一致的重複用藥、用藥衝突的情形，並造成老年患者生活能力下降，功能減退。

為此雙和醫院成立高齡醫學科，肩負起老年醫學臨床診療、教學與研究之任務。

服務內容包括成立高齡醫學門診與高齡醫學病房，提供跨科、跨領域的醫療照護服務，整合院內8大醫療專科，包括腎臟內科、神經內科、心臟內科、胸腔內科、家庭醫學科、泌尿科、骨科、精神科，加上護理師、心理師、社工人員、營養師、物理治療師、藥師等組成「高齡醫學照護團隊」，以完整詳細的評估，整合所有的醫療問題跟用藥，期望能達到減少用藥及藥物交相作用、恢復日常生活功能，以符合老年患者的需求。

(中時 )