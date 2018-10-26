小鮮肉《高校》多角戀挨轟渣男

徐韜（左）與季念潔。（三立提供）

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席惟倫（左起）、徐韜與季念潔。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》劇中學生大談三角戀感情不輸老師，由於感情處理不當，兩位女同學都被傷透心，徐韜飾演的王東海更是慘被網友喊「渣」。其中郭家馨(季念潔飾)在劇中是王東海的青梅竹馬，從小一起哭、一起笑，了解彼此也喜歡對方，原以為這就是愛情的兩人，在高中時期卻因為另一位女同學吳芳蒂(席惟倫飾)而產生變化。他們漸漸萌生愛意，這時好友卻同時愛上同一個男生，這讓東海陷入兩難。

腳踏兩條船其實並不好受，徐韜就被網友幹譙是「渣男」，甚至讓季念潔與席惟倫傷痕累累，他們私下也痛批「東海最暖渣男無誤」，網友也很好奇這複雜的三角習題會如何解開，還笑說學生感情多角的熱鬧程度絕不輸劇中的羅宏正與劉宇菁。而被罵渣的徐韜也笑說：「好在我知道真正原因，要不然我也想打王東海這角色！」他認為這角色只是很單純的想盡力幫每一個人，結果把困難都留給自己解決。

劇中，學生戀愛戲占很重比例，特別是多角戀部分，徐韜表示，以前還是學生時不會想那麼多，會輕鬆看待感情事，喜歡了就追求，不會想這麼多，面對自己沒感覺的女生不會拖拉，有好的時間點絕對會跟對方說清楚，不想耽誤對方時間。真的確認自己有喜歡對方才會追求，不過按照過往經驗，如果遇上多角，他都是最後被淘汰的那位，笑自己沒本事玩多角，那會讓自己感到壓力，若感情受到壓力就絕不會是豔遇。

季念潔高中因為唸女校，且學校又在偏僻的景美，所以沒談過戀愛，當時也覺得男生有點幼稚，所以高中時期交白卷，笑自己在感情上一直是被動類型，如果對方不夠主動，可能就會覺得對方沒有那個意思。戀愛雖不多，不過季念潔也是有被主動搭訕經驗，當時只覺得那個人很特別、很有意思，想認識特別朋友，所以就過去搭話。現實中她個性不喜歡爭，如果遇到三角戀一定會退出，「姊妹永遠比較重要吧，世界那麼大，真的不必為此執著」。

(中時 )

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