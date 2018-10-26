再打臉川普！土耳其明年安裝俄S-400防空系統

2018年10月26日 22:27 中時電子報 盧伯華

為何北約成員土耳其要買S-400而不買薩德?

雖然美國總統川普多次警告將予以制裁，土耳其仍決定購置俄製S-400防空導彈系統，並發布安裝日期。土耳其國防部長阿卡爾(‎Hulusi Akar)明白表示，將於2019年10月在土耳其安裝俄羅斯S-400防空導彈系統。

據衛星通訊社引述《葉尼薩法克報》(Yeni Safak）的報導說，阿卡爾表示土耳其正在挑選人員，獲選人員將於2019年初前往俄羅斯接受培訓，然後返回土耳其工作。

土耳其於去年12月和俄羅斯簽署購買S-400防空導彈系統的貸款協議，按雙方協議，安卡拉將購買兩個連的S-400防空導彈，由受俄羅斯訓練的土耳其人員維護。此外，雙方還就在土耳其進行S-400相關組件生產方面達成了技術合作協議。

美國和北約代表一再就該交易批評土耳其政府，川普甚至威脅要因此制裁土耳其，不過到目前為止，美國尚未對外透露對土耳其可能的制裁方式。

衛星通訊社指出，現在大約有10個國家正在與俄羅斯就購買S-300和S-400防空導彈系統進行談判。其中有些中東與北非的國家已經簽訂協議，但將在交付武器後才會正式宣佈。

俄國防部長紹伊古10月初表示，俄方已向敘利亞交付S-300系統的4輛發射車和其他裝備，並計劃在3個月內對敘利亞軍人完成操作培訓。

(中時電子報)