影》狠！小媽媽網搜上百種方法 竟為殺1月大男嬰

美國19歲小媽媽珍娜涉嫌淹死自己一個月大兒子。（圖／shutterstock）

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中時電子報

是什麼原因讓一位母親要千方百計殺死自己的兒子？美國鳳凰城一位19歲小媽媽在網路上搜索上百種方法，目的是要殺死自己一個月前誕下的小男嬰，最後警方發現男嬰是在自家浴缸中溺斃，小媽媽竟回答這樣動手時才不會聽到男嬰哭聲。

美國19歲小媽媽珍娜涉嫌淹死自己1個月大兒子。

根據美聯社報導，美國鳳凰城一位19歲小媽媽珍娜（Jenna Folwell）24日向當地警察局報案，稱遭到不明人士威脅要殺了她，還說自己1個月大兒子已遭該名人士帶走。

美國鳳凰城19歲小媽媽珍娜。（圖／美聯社）

不過當地警察搜索附近區域卻未發現不尋常跡象，反倒在珍娜家中發現小男嬰遺體，發現時小男嬰被毛毯裹著，放在圓筒形旅行袋裡。

珍娜這時才改口稱她在浴缸中抱著孩子時突然暈倒，等她醒來時孩子已經溺斃在浴缸裡。不過這個說法不久就破功，警方在珍娜手機裡發現超過100筆不尋常的網頁搜尋紀錄，內容包括「立即致死方法」、「嬰兒失蹤案例」、「嬰兒溺斃需要多久時間」、「殺死小孩的五種父母」、「嬰兒猝死症狀」等等。

珍娜才終於承認是她親手淹死兒子，更解釋選擇這個方法是為了避免聽到孩子哭聲，不過她也說把孩子壓到水中一分鐘後就後悔了，儘管馬上為他做心肺復甦術（CPR），仍舊來不及。

珍娜25日出庭受審，小男嬰的爸爸在法庭上情緒激動，控訴珍娜殺死男嬰的同時也奪走了他的生命。警方並未透露珍娜的犯案動機。

(中時電子報)

文章來源：Mom, 19, who reported her baby son kidnapped is charged with his MURDER after his body is found in a duffel bag, as police say she googled more than 100 times how to kill a baby and 'how long it takes babies to drown

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