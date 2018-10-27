NBA》出面澄清！麥基：我根本沒得過氣喘

湖人中鋒麥基(右)親自出面澄清自己從來沒有得過氣喘病。(美聯社)

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中時電子報

邁入生涯第11個球季的湖人中鋒麥基，長年以來飽受罹患氣喘謠言影響，造成他無法在場上打太久時間的負面形象，如今隨著他來到湖人備受重用，平均上場更達25.2分鐘，麥基終於打破沉默，親自澄清自己根本沒得到氣喘病！

「以後請不要在我面前討論氣喘這個話題，每當看到我大口喘氣，就以為我氣喘復發一樣，」麥基說，「在我一生之中從來沒有得過氣喘，我認為人們在我背後的這些造謠行為，絕對降低了我作為一名籃球運動員的應有價值。」

麥基強調，自己罹患氣喘謠言起於效力金塊期間，結果過去6季，他的平均上場時間都沒超過18.1分鐘，如今隨著他來湖人扛下先發中鋒重任，場均時間變成25.2分鐘，更讓平均得分(17.2)、助攻(1.6)與火鍋(2.8)創下生涯新高。

「可能是因丹佛的高海拔環境，任何人在那邊都可能出現呼吸問題，當時我服用氣喘藥是有原因的，可是實際上我根本沒有氣喘，」麥基說，「其實聯盟當中很多人是氣喘患者，說我有氣喘，只是找理由限制我的出場時間罷了。」

其實麥基能在湖人受到總教練華頓重用，也因他過去兩年待在勇士，總算願意接受自己替補角色安分打球，更幫勇士完成2連霸，如今逐漸擺脫無厘頭形象的他，或許可在湖人重新找到更多發揮空間或舞台，就看他能否掌握了！

(中時電子報)

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