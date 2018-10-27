355艘太少！同時打兩場大戰 美需400艘軍艦

2018年10月27日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

美國「羅斯福」號航母戰鬥群進入南海

美國海軍左支右絀，要達到355艘船艦的目標已經有困難了，但新報告指出，美國若要同時準備兩場大戰，並在軍事任務大增，戰損頻傳的狀況下，維持必要的巡航，這數字還遠遠不足。

據《防務新聞》（Defense News）26日報導，美國智庫傳統基金會（the Heritage Foundation）的新研究結果顯示，美國海軍需要400艘船艦，而這比現有的軍力多出40％，也比海軍目前的30年造艦計畫增加了約12％。

研究估計，美國海軍要在2039年前達到擁有400艘船艦的目標，每年需要再撥40－60億美元（約1,240－1,860億台幣）造艦預算。

此外，研究報告指出，在美國海軍的30年造艦計畫中，應該要打造第13艘航母、19艘小型戰艦、7艘新型兩棲艦，並再加建22艘戰鬥後勤艦。

至於大型水面戰艦，還有攻擊潛艦的數量，報告都只建議微調。而研究之所以建議大幅增加小型戰艦，旨在搜索水雷，支援13艘航母，以及12艘濱海戰艦，並護送後勤艦。

而要增加22艘戰鬥後勤艦，則是由於因應軍力日益分散的作戰概念所需，以提供船艦後勤支援。

不過，身為潛艇退役軍官，目前擔任傳統基金會分析師的研究報告撰寫人卡蘭德（Thomas Callender）坦承，在預算吃緊，還有美國造船能力有限的狀況下，要達到這個目標有實際困難。但他也指出，研究單純是根據艦隊的現有需求，以及國家安全戰略，還有美國防長馬提斯（Jim Mattis）在國防戰略中列舉的目標所作成。

卡蘭德說，研究結果完全是根據美國要打贏兩場區域大戰，加上某些等級船艦的額外需求推斷而來。

卡蘭德強調，儘管打造擁有400艘船艦的海軍代價高昂，但美國需要更大，戰力更強的海軍來威懾對手，並防止戰爭。要是美國海軍未來小得不足以威懾中俄等強大的對手，一旦戰鬥並想致勝所要付出的代價，將遠超過打造擁有400艘船艦的海軍。

(中時電子報)