7分落後大逆轉 戴資穎12連勝賽娜 晉級法國4強

2018年10月27日 00:26 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管首局一度落後達7分，甚至面臨對手賽娜4個局點，「世界球后」戴資穎27日仍在法國羽球公開賽展現韌性，反以22比20、21比11逆轉勝出，拿下近期在國際巡迴賽的13連勝與對戰賽娜的12連勝，挺進女單4強。

戴資穎從2013年瑞士公開賽之後，就不曾在國際賽輸給賽娜，包括上周於丹麥決賽力戰3局奪勝，贏得個人今年第8冠。兩人移師巴黎再戰，小戴首局失誤率偏高，一度以8比15、7分大幅落後，不過小戴及時穩住，強力殺球與細膩放小球連番出招，還有一次挑戰成功，連追6分迎頭趕上。

隨後小戴又出現多次失誤，讓賽娜在首局以20比16聽牌，但小戴穩紮穩打，包括以一記直線扣殺結束雙方19拍來回，還有後退時切球過網急墜得分，不僅漂亮救回4個局點，更催出本局第2次6比0猛攻，以22比20逆轉拔得頭籌。

幾乎到手的鴨子硬是飛了，賽娜首局慘遭小戴逆襲，次局士氣一落千丈，一開始就以1比5落後。儘管賽娜隨後一度追成6比8，但小戴沒再給她任何機會，以摧枯拉朽之勢拿下第2局與4強門票。

其實不僅是賽娜，另一位印度好手辛度近兩年對小戴也是一籌莫展。印度雙姝上次擊敗小戴是在2016里約奧運，接下來12次遭遇都由小戴勝出，賽娜、辛度各吞6連敗。

小戴下役將與中國大陸陳雨菲vs.泰國依瑟儂的勝方爭奪決賽門票，她過去對陳雨菲10戰全勝，堪稱「天敵」，對依瑟儂則以10勝12敗稍居下風。

台灣好手共有4組人馬殺入法國公開賽8強，除了小戴奪勝，同樣尋求衛冕的李洋／李哲輝則力戰59分鐘，以21比19、17比21、22比20力克俄羅斯搭檔伊凡諾夫／索佐諾夫，挺進男雙4強。可惜陳宏麟／王齊麟與廖敏竣／蘇敬恆兩組男雙均吞下敗仗，無緣4強。

(中時電子報)