中職》林柏佑：獅隊欲望很強，今年台灣大賽會很精彩！

中華職棒Lamigo桃猿隊投手林柏佑。（中央社資料照）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿27日將與統一獅進行台灣大賽G1，Lamigo去年包辦上下半季冠軍後，在總冠軍賽以4比1勝出，今年猿隊同樣上、下半季都封王，即將在台灣大賽面對統一獅，猿隊投手林柏佑說：「他們欲望一定很強，一定要特別注意。」

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林柏佑表示，自己以前第一次打總冠軍賽時，心情太興奮，「大家都會想說，總冠軍賽我要多用力一點，多丟準一點，有時候可能太過求好心切，就會沒有照原本那樣表現，不過就是因為這樣，反而身體會很僵硬。」

林柏佑解釋：「第一次打台灣大賽，可能會想把曲球的幅度丟大一點，或是球速要更快一點，但可能就會這樣子亂掉，搞不好依照平常的表現就會有好的結果。其實保持平常心面對，在比賽中提高專注度就可以了。不過這說起來簡單，實際要做其實不容易。」

今年是Lamigo連續第2年闖進台灣大賽，且28人名單與去年相去不遠，大多數球員不但都有台灣大賽的經驗，且最終以奪冠為球季畫下圓滿的句點。林柏佑說：「現在球隊的學弟看起來好像都不緊張，但不知道他們心裡真正的想法。」

反觀統一等了5年才重返台灣大賽，且陣中球員大多數為首次參加，或許與猿隊球員相較之下較缺乏高張力比賽的經驗，不過林柏佑仍認為，不能因此小看對手，「他們很久沒打總冠軍賽了，欲望一定很強大，這是我們要更注意的地方，今年的比賽一定會很精彩！」

(中時電子報)

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