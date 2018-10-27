新北》畢業即參選！汐止里長候選人：新思維改變老社區

2018年10月27日 07:14 中時 宋原彰

汐止湖興里長候選人郭書成希望打造「寵物友善社區」，改善社區中的軟硬體，讓社區對於寵物更友善，藉此鼓勵老年人飼養寵物。(宋原彰攝)

汐止湖興里長候選人郭書成希望透過引介公部門資源，進行社區共餐以增加社會援助網，讓社區中的照顧者以及被照顧者都能有更好的生活品質。(宋原彰翻攝)

汐止湖興里長候選人郭書成年僅26歲，大學時期曾任學生會會長，參與不少學校公共議題，公共事務經驗豐富。(宋原彰攝)

今年剛從中山大學劇場藝術學系畢業、僅25歲的汐止湖興里長候選人郭書成，是汐止區最年輕的里長候選人，大學時期就積極參與公眾事務，畢業之後希望透過年輕人的活力與新觀點，改變自己的社區。因湖興里大部分區域位在伯爵山莊，他希望透過簽約計程車和外送APP擴點，讓社區交通與飲食更佳方便。

今年於中山大學劇場藝術學系畢業，郭書成就以無黨籍身分，投入里長選舉，大學時期曾任學生會會長，參與不少學校公共議題，公共事務經驗豐富，他說年輕人相較於老一輩，更能夠跟上世界變動趨勢的能力，「對於期待社區能夠有所改變的人，就比較容易把這種期待寄託給我。」

因湖興里大部分區域位在汐止的伯爵山莊內，屬位置較偏遠的大型社區，因此郭書成的政見有兩大主軸－長期照顧以及寵物友善，他說伯爵山莊是30幾年的老社區，有許多老年人口居住，他希望透過引介公部門資源，進行社區共餐以增加社會援助網，讓社區中的照顧者以及被照顧者都能有更好的生活品質。

另外，郭書成希望打造「寵物友善社區」，改善社區中的軟硬體，讓社區對於寵物更友善，藉此鼓勵老年人飼養寵物，呼應他的老人政見，「老人若養寵物，有助於增強記憶力，也較不會感到孤單」；他希望在公園設置寵物奔跑區，讓寵物在柵欄內能不需牽繩、盡情奔跑。

目前伯爵山莊現有的公車路網，包含康寧街上的公車、社區內的市營巴士以及社區巴士，但郭書成認為班距過長、車輛不足，依舊讓住戶交通方便，因此他提出「簽約小黃公車」政見，由市府部分補助，讓搭乘者能用公車價坐到計程車的品質，也決離峰時段班次不足的問題。此外，希望引進外送APP服務，爭取在里內設點，解決社區內沒有餐廳、飲料店、商家的困境。

(中時 )