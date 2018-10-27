汐止金龍湖木棧道泡水腐爛、白蟻侵蝕　市府編千萬重建

汐止金龍湖木棧道已搭蓋12年，底部因泡在水中，部分已腐爛，今年區公所爭取到經費將全面翻新。(宋原彰攝)

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宋原彰
汐止金龍湖木棧道原本屬原木材質，底部因長年泡在水中，導致腐爛，在市議員白珮茹的督促下，木棧道今年翻新，預計明年完工。(宋原彰攝)

汐止金龍湖是北台灣第一大湖，2006年增設環湖步道及4座木棧道，讓民眾方便環湖賞景，但木棧道基底12年來泡在水中，部分已腐爛，加上上方木頭遭白蟻侵蝕，出現凹洞、裂痕，市議員白珮茹擔憂發生危險，向市政府申請1900萬元工程經費，將木棧道拆除重做，預計農曆年前完工通行。

金龍湖是北台灣最大的人工湖泊，早期灌溉著社后地區的農作，是民眾賴以維生的重要資源，但後來卻成為垃圾堆積的場所，在前立委白添枝的建設下，為湖泊清出垃圾，也蓋起周圍的木棧道。因木棧道屬原木材質，基底長期泡在湖水中，腐蝕嚴重，加上上方木頭遭白蟻蛀蝕，在市議員白珮茹的督促下，區公所獲得營建署補助，以1900萬經費翻修木棧道。

區公所表示，金龍湖4座木棧道因獲得營建署「城鄉之星工程計畫」補助，1900萬的重建工程今年9月份開始動工，建材由原木全改為水泥仿木，顏色和外觀和原先一致，以重現居民熟悉的湖邊景緻；目前環湖步道入口已經封閉施工，2座橋的木板已拆除，基底木頭則採「拆一根、裝一根」方式，防止橋面塌陷。

白珮茹表示，金龍湖是大台北都會區最大的湖泊，不但能調節氣候 又可做蓄洪池，每天吸引不少遊客環湖踏青，已成為汐止著名地標之一；這次改建計劃，她要求不要增建人工設施，工程以維修翻新為主，維持金龍湖最原始的風貌。

(中時 )

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