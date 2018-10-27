新北》汐止兩座火車站都在里內　里長爭取建設、呈現地方好門面

2018年10月27日 07:08 中時 宋原彰

汐止復興里長蕭素真用寶特瓶蓋製作環保牆，也打造開心農場、生態池和動物彩繪牆，讓里上多年獲得五星級環境認證。(宋原彰翻攝)

汐止區復興里內包含汐止、汐科火車站，屬全區的繁華地段，已任24年民代的蕭素真表示，里長任內她不斷積極爭取汐科路打通和汐止運動中心設立，不但帶動汐止更繁榮、也美化市容。她說遊客一下火車就是復興里，她有責任呈現汐止的美，不但用寶特瓶蓋製作環保牆，也打造開心農場、生態池和動物彩繪牆。

因為里內有兩個火車站，來往人數眾多，蕭素真說復興里必須當作汐止的門面，她有責任將里內環境、市容做好，以呈現汐止的美。於是她將車站高架橋下方的活動中心外牆，用保特瓶瓶蓋打造馬賽克效果，變成一幅華麗的環保牆，也在橋下不少髒亂區域種植花草，提升市容。

此外，蕭素真對於里民權益也不懈爭取，像是2016年啟用的汐止運動中心，就是在朱立倫召開里長聯誼會時，由她提出場地建議，才讓後續工程得以順利進行，如今完工啟用，也讓她相當驕傲地說「不但造福里民各種運動的需求，周邊房屋也增值，市容也加分。」她也爭取將汐科路打通，紓解上下班壅塞的車潮。

復興里已連續多年獲得市府五星環境認證，蕭素真將里內空地改建成生態池，用里內志工資源回收的收入購買「水撲滿」儲水水塔，匯集雨水後用以澆灌里內花草，打造綠美化環境。她也將里上一面老舊牆重新彩繪，彩繪成七彩繽紛的動物牆，也開闢一塊「開心農場」，供里民種簡單作物。已擔任24年民代的她，在地方上人氣不小，但她謙虛地說「還是以服務爭取選票」。

未來她希望鐵路局能將汐止火車站站外的違法攤販做管制取締，「看上去實在太亂。」也會爭取鐵路旁的自行車停車格、維持好里內環境，請環保局嚴格稽查亂丟菸蒂、檳榔渣的不法人士。

(中時 )