新北》汐止惡夢不再！白珮茹治水有效　解決100多個易淹水點

市議員白珮茹致力於解決汐止地區的淹水問題，在朱立倫執政期間，共解決100多個易淹水點。(宋原彰攝)

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宋原彰
白珮茹為金龍湖的木棧道爭取經費重新翻修，將道路及周圍四座橋重新翻修，希望還給民眾美麗的湖景。(宋原彰攝)

新北市議員白珮茹從政13年來，為汐止區爭取的建設不少，其中困惱汐止居民許多的淹水問題，在她的監督下，不但老舊抽水機組換新，還增加了「自動起抽系統」和「滯洪池」，一共解決汐止100多個易淹水點；此外，北台灣最大的人工湖泊－金龍湖，周圍木棧道遭腐蝕破壞，也在她的經費爭取下，今年將整修完工。

從父親手中接下民代身分後，白珮茹積極改善汐止社后地區的淹水問題，將北峰抽水站8組18年的老舊抽水機組換新，花費500萬經費，將抽水量增加一倍，也加快抽水速度。此外，社后地區不少里內也增加滯洪池，在透過「自動起抽系統」將雨水抽至附近河川，透過分流工程和抽水系統更新，也成功解決社后地區的淹水問題，「朱立倫8年執政內，在汐止共解決100多個易淹水點。」

另外，金龍湖的木棧道重建工程也在白珮茹的督促下，預計明年過年前即可完工。她說金龍湖是北台灣少有的大型人工湖泊，早期灌溉著社后地區的農作，是民眾賴以維生的重要資源，但後來卻成為垃圾堆積的場所，在父親白添枝的建設下，湖泊清出垃圾，周圍的木棧道也蓋起，如今部分木棧道損毀腐爛，於是在她建議下，市府今年編列一千多萬，將道路及周圍四座橋重新翻修，希望還給民眾美麗的湖景。

未來若連任成功，白珮茹希望持續推動捷運民生汐止線興建，她說汐止端環評早已通過，新北市府也花了6億元，將同興路的捷運路廊先蓋好，可惜卡在台北端的民生社區仍有疑慮，「希望柯文哲市長能多幫忙，捷運蓋好，相信也能解決內科交通問題。」她也擔憂中央欲建設基隆輕軌，恐拖延捷運進度，「輕軌連環評、公聽會都沒有，過程一定耗時不少，希望兩著能同時並行，不要拖到捷運。」

(中時 )

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