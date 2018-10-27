高雄》韓國瑜造勢環景照超驚人 網民：重現18年前盛況

2018年10月27日 01:25 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山造勢湧進5萬人，國民黨台北市議員參選人徐巧芯喊，看到這張環景照片真的很振奮。我們一定會贏回高雄！韓國瑜一定能贏！PTT網民更直指，韓國瑜造勢盛況，僅18年前的陳水扁2000年大選選前之夜，可堪比擬。

PTT網民貼文指出，前總統陳水扁2000年總統大選選前之夜，在台北中山足球場造勢，當時足球場內外包括球場外的玉門街、圓山捷運站月台全都擠滿人，想必當晚的圓山捷運站應該也是陷入癱瘓，如果2000年那時有流行空拍，應該也會拍到很嚇人的人潮。

不過，接下來連續10幾年各候選人辦造勢晚會場，除非是辦封路場，若是辦在體育場、空地，都不大會有人群，難見到從場內自然溢出到周邊道路的景象。

而在韓國瑜這場造勢18年後，換成韓國瑜在高雄重現把造勢場內外道路擠爆的熱潮，只是這次陷入癱瘓的從捷運站換成鳳山經武陸橋。阿扁當年造勢，擠爆場外馬路、捷運站的成就，18年後，韓國瑜再次做到了！

鄉民們說：「倒扁那次我真的印象深刻。」、「其實陳水扁那天的另一場宋楚瑜的場，也超熱。」、「但最強的還是柯上次那一個，就是跨年的氣勢。」、「韓現在應該體認到他得民心了，接下來要更穩健的打選戰。」、「完全被淹過去，真的很令人震驚XDDD。」

(中時電子報)