今起變天 北東溼涼下探16度 中南部日夜溫差大

今起天氣將明顯轉涼(圖/中央氣象局)

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中時電子報
整理報導

中央氣象局表示，今（27）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部會轉為有局部短暫雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，隨著乾冷空氣抵達，白天北部及東北部雨勢趨緩，轉為多雲的天氣，中南部仍維持多雲到晴，僅午後山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，北部及東北部今天明顯轉涼，白天高溫約23至25度，花東26、27度，中南部仍有29至31度高溫，夜晚各地氣溫都會下降，今晚至明天（28日）清晨中部以北低溫僅16至18度，其他地區約19至21度，北臺灣一整天偏涼冷，中南部日夜溫差加大，早出晚歸請留意。

氣象局發布陸上強風特報。東北風明顯偏強，今、明兩天臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海、空曠地區易有９至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

第26號颱風玉兔昨天下午２時再度增強為強烈颱風，未來三、四天將持續朝菲律賓東方海面靠近，由於下週二之後路徑仍有不確定性，對於臺灣天氣影響的程度氣象局將持續關注。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風增強，預計上午開始東北季風可能挾帶境外污染物影響空氣品質，細懸浮微粒小時濃度預估達４０至６０微克/立方公尺，雲嘉南以南因風速增強局部地區將出現地表揚塵現象影響空氣品質；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級；北部、竹苗、中部空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)

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