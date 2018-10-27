10／27 三大報頭條要聞

2018年10月27日 07:30 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●國民黨高雄市長候選人韓國瑜「空戰」數月後，26日晚間在鳳山舉辦首場「陸軍」大造勢，除外縣市韓粉來聲援，在地韓粉也瘋狂相招挺韓，現場至少湧入5萬人相挺，許多人搭捷運、騎機車前往，全場國旗飛揚，有人擠不進去，只能在橋上遠望，喊到眼淚都掉下來，周邊3公里交通為之癱瘓，警方封橋封路3小時應變，連主帥韓國瑜都差一點進不了場。

●民進黨台南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄案又有新發展！在無黨籍台南市長候選人蘇煥智等指控並提告黃偉哲貪汙、受賄、詐欺後，大創供應商億豐富的負責人葉啟中，於26日透過訪談的影片，隔海指控黃偉哲收賄2億7千多萬元，並為大創違法喬事。

●新竹縣長選情在立委林為洲退選歸隊後逐漸明朗化，藍營人馬同心拚選戰，搭配地毯式橫掃鄰里的打法，讓蟄伏多時的楊文科，一舉躍為真正的「領頭楊」，從艾普羅最新民調看來，泛藍色彩選民的支持度與人數，在藍營大團結下衝出新高。

●台鐵普悠瑪出軌事故，肇因指向列車自動保護系統（ATP）被關閉，昨爆出2010年招標普悠瑪時，對ATP遠端監控系統驗收草率，台北地檢署檢察長邢泰釗立即指示主動剪報簽分「他」字案，並由當初偵辦馬英九洩密案重案黑金專組檢察官進行偵辦。

◎旺報

●大陸國家主席習近平26日會見日本首相安倍晉三。習近平表示，當前中日關係重回正常軌道，雙方要踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的政治共識；強調要在《中日友好和平條約》等基礎上妥善處理台灣、歷史等敏感問題。安倍則希望開啟「化競爭為協調的日中新時代」，與大陸攜手為國際和地區和平和維護自由貿易作出貢獻。

●「習安會」昨日在北京登場，大陸國家主席習近平稱，希望日本按照中日政治文件的共識，建設性處理台灣等敏感問題，對此，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，大環境驅使下，雙方都有改善關係的意願，預料未來一段時間中日關係會好一點，這也使台灣更難打「日本牌」；大陸國務院參事時殷弘則表示，過去中日關係緊張更多在釣魚台、戰略問題上的矛盾，日本始終不敢讓台灣問題成為兩國公開矛盾。

●日本首相安倍晉三正式訪問大陸，隨行有500名商界代表，首屆「中日第三國市場合作論壇」成為此次安倍訪陸的重點活動，會上簽署包括兩國企業在泰國東部經濟特區城市合作開發、在歐洲投資海上風力發電等約52份中日企業合作備忘錄；另外，中日貨幣互換協定、金融和區域合作、自由貿易都是重要議題。

●日本首相安倍晉三訪問北京之際，中國人民銀行26日發布公告指出，經國務院批准，中國人民銀行與日本銀行簽署中日雙邊本幣互換協議，規模為2000億元人民幣／34000億日元，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。公告指，協議旨在維護兩國金融穩定，支持雙邊經濟和金融活動發展。中日雙邊貨幣互換協議始自2002年3月，是為應對1990年代末亞洲金融危機而簽署的多邊貨幣互換協議，即《清邁倡議》的一部分，但因中日關係惡化，協議於2013年失效後，中日雙方一直沒有恢復效用。失效前兩國貨幣互換的融通上限約3300億日元。

◎工商時報

●時序即將進入11月，外資雖仍賣不停，但已開始為明年第1季投資績效展開布局，包括瑞儀、友達、台泥、上海商銀等14檔估值低、擁有4～6％以上高殖利率的績優股，將成亂世資金避風港。

●國發會昨（26）日發布9月景氣燈號，受美中貿易戰的外溢效果影響，我國才亮了兩個月的綠燈，於9月又轉為黃藍燈，景氣領先指標更連續第4個月下滑，顯示這一波景氣復甦的動能更趨疲弱。

●近期人民幣匯價貶勢明顯，引發市場關注。昨（26）日上午，在岸人民幣匯價連貶兩道關口，離岸亦失守6.97，「破7」悲觀情緒彌漫。不過在人行副行長潘功勝出面警告空頭，強調「幾年前我們都交過手，彼此也非常熟悉，我們應該都記憶猶新」之後，在岸、離岸價雙雙反彈。

●立法院經濟委員會22日排審「國營事業管理法」第3條修正案，針對朝野立委所提的不同修正版本，包括認為應降低國營事業的認定門檻，或主張由政府指派擔任公司董總的公股代表，應有赴立院備詢之責等，由於牽涉層面過廣，經濟部認為不應匆促通過。最後，經濟委員會決議，要求經濟部應在1個月內提出評估報告，或提出經濟部的修正版本，才再繼續進行審查。

(中時電子報)