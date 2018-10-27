MLB》勝負已分？谷歌「宣布」紅襪隊摘冠

2018年10月27日 08:09 中時電子報 盧品青

世界大賽紅襪與道奇還未分勝負，搜尋引擎龍頭谷歌就已經等不及宣告冠軍球隊了，有人發現輸入2018世界大賽冠軍，谷歌會出現「冠軍就是紅襪隊」。看來谷歌除了搜尋之外也開始兼做預測了。

谷歌的「預測」還引來大聯盟官方的關注，谷歌趕緊澄清是誤會，這只是系統的一個錯誤。谷歌近年強化關鍵字的搜尋結果，使用者不必點進網頁就能看到主要資訊，但是這些資訊很多時候並不正確，或者是已經過時了。比如「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)曾經一度在谷歌搜尋上成為「NBA的創辦人」，鬧了個大笑話。

資料的錯誤還不少，比如說紅襪貝茲(Mookie Betts)的打擊率居然高達100%，還好這些錯誤都比不上3年前谷歌相冊誤把黑人女子的相片標記為「猩猩」那麼嚴重，後者一度被渲染為種族歧視。谷歌直到今年才擺平「猩猩」事件，他們無法防止電腦程式搞混黑人女性和猩猩的臉，最後使用的方法是暴力移除系統裡所有的猩猩標籤。

(中時電子報)