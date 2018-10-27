高雄》韓國瑜鳳山造勢湧進5萬人　網譏：吳子嘉臉都綠了！

2018年10月27日 08:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖片取自Youtube）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（26日）在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人進現場。這場原本是試水溫的活動，震驚外界，更打臉那些稱韓國瑜只有空軍沒有陸軍名嘴和政治人士的臉，有網友更譏諷某綠媒老董臉都綠了，不是在政論節目說「就請國民黨給我動員3萬人看看」，真的是神助功呀！

韓國瑜在沒有任何資源的情況下，一步一腳印，走遍高雄各地，深入民心，從沒有資源到昨晚鳳山造勢場擠進超過5萬民眾熱情支持，打破外界對韓國瑜只有空軍沒有陸軍的既定印象，韓國瑜這一路走來，點滴心頭，真的不容易。

對於韓國瑜昨晚的大造勢，批踢踢網友就發文表示，這場造勢顯示韓國瑜這些時日累積的聲勢網路是跟現實相符合的。不知看了現場人數後，《美麗島電子報》董事長吳子嘉臉會不會腫腫的。底下網友譏諷「吳董，要被打臉幾次才夠」、「外地來的，沒投票權end」、「看吳子嘉崩潰很爽欸」、「吳董:韓國瑜就是草包，他缺乏對於國際情勢的認識」、「吳董會罵高雄人都是草包」！

更有網友譏諷「當初一堆人一直笑韓國瑜的人氣 我想現在某些議員，名嘴應該很頭痛要想什麼梗了吧」，底下網友更壞心PO出吳子嘉在政論節目說「你國民黨給我動員3萬人看看」的話打臉，譏諷吳子嘉臉腫腫的。吳子嘉曾於政論節目《新聞面對面》上對資深媒體人黃暐瀚評論民進黨在高雄造勢，但號召來的民眾感覺沒熱情的看法表示不認同，認為韓國瑜要追上還有一段差距，並要國民黨給他動員3萬人看看，但沒想到韓國瑜在鳳山的造勢，卻湧進5萬人，狠狠打臉吳子嘉。

(中時電子報)