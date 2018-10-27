台中》盧秀燕的腰愈彎愈低 台中選情愈緊張

國民黨台中市長參選人盧秀燕。（資料照）

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中時電子報
編輯/、文/財訊雙週刊 唐復年

10月14日，國民黨4大天王外加六都市長參選人集結在台中市大里區，讓台中市選情升溫到最高點！台中市長參選人盧秀燕，究竟有何能耐，讓國民黨願意把今年選舉最大場的造勢活動擺在台中市？

當天上午，盧秀燕的競選總部舉行成立大會，透過電視台以及網路的直播，但真正的亮點倒不是幾位天王級藍營大咖─馬英九、吳敦義、朱立倫、王金平等人的站台，而是總部的位置以及它的陳設。

大里，因為緊鄰著原台中市，人口增加迅速，1993年升格為縣轄市後，很快就超越豐原市，躍升為台中縣人口最多的行政區，2010年台中縣市合併，仍以人口21萬餘在全市29個行政區中排行第三；更具指標意義的，它是台中市公司行號登記第二多的行政區，代表著中小企業在此群聚。

競選總部設大里 強力打空汙，遭地方反擊

盧秀燕的競選總部，前身是有小橋流水、池子裡還養著錦鯉的庭園餐廳，即使餐廳已許久未營業，但內部的陳設依舊完好。10月10日國慶日當天，新北市長朱立倫專程到台中陪盧秀燕到黃昏市場及夜市掃街拜票前，先到總部瞧了瞧，都忍不住讚歎，「總部選在這裡真的很有創意。」他還說，「一個場合或場地，如果有個充滿創意的市長，就可把閒置空間變得很有價值。」

台中縣市合併後，甚至連同台中縣時代，從來沒有縣市長候選人會把競選總部設在大里，光是這項決定，就是一大話題。是不是因為經費考量只租得起這裡？盧秀燕總部不願回答。盧秀燕的公開說法是：「這裡是台中市空汙最嚴重的地區，要和台中市民站在一起，表達治理台中空汙的決心！」

空汙議題，一直是盧秀燕參選市長以來強力主打的議題，但也被對手林佳龍團隊譏為「六屆立委從未關心空汙」；盧秀燕說「大里空汙最嚴重」，市府立即拿出數據反駁，稱林佳龍的抗空汙成績單，在過去國民黨根本做不到。

過了兩天，多位里長陪同大里區選出的市議員、民進黨台中市議會黨團總召李天生舉行記者會，高喊「拒絕選舉汙名大里」、「捍衛大里美麗故鄉」，指盧秀燕為一己選舉競爭抹黑大里、阻礙大里地區進步，「大里好山好水，不希望因為政治人物一句話，造成房價崩盤下跌。」

如果說盧秀燕算是大里的新移民，照理說應先敦親睦鄰，但還未與鄰居搞熟，就先得罪一堆人。究竟把總部設到這裡能對增加選票幫助多少？盧秀燕總部也拒談此問題。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】延伸閱讀：

(中時電子報)

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