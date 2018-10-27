高雄》韓國瑜鳳山造勢成功？網友不這麼看

2018年10月27日 09:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（26日）在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人進現場。這場原本是試水溫的活動，震驚外界。不過，卻有有網友認為這場造勢存在三大缺失，不能算是成功的造勢活動，接下韓國瑜還要再改進才行，但沒意外韓國瑜高雄應該是勝選了。

對於韓國瑜第一場陸戰的肌肉展現，有網友於批踢踢發文表示，沒意外韓國瑜在高雄應該是勝選了。後面效應在高雄會越來越大，昨天的人顯然都是自發到場的，不過也是因為韓陣營空軍極力動員的結果。

但對國民黨來說這是一場非常失敗的造勢，國民黨希望得是靠韓國瑜的外溢，集結藍軍和反民進黨勢力，北攻台中和新北，並拉台北和桃園的得票率。所以這場不單是高雄的造勢，更是藍軍最重要的造勢活動，不過顯然這個造勢活動是失敗的。

該網友認為這場造勢大會存在三大缺失，首先是前立法院長王金平喧賓奪主；這場因為是王金平是主辦的關係，所以變成是王金平的場，看場內喊王金平加油都喊得比韓國瑜當選還多，但這對國民黨會加分嗎？王金平根本只是急著要收割戰果。韓國瑜和國民黨也只能有苦難言。

其次是人數略少於預期；這場韓國瑜和國民黨全省空軍大動員，現場五萬人應該是有，不過還是略少，如果有八到十萬人或更好。但因鳳山造勢是選在星期五的平常日，所以應該也有影響到人潮。現在韓國瑜該做的應該是把能量留前選前一周和選前之夜韓國瑜自己的場子才是。該網友更預估韓國瑜選前之夜估計會將近十萬，這些支持者會讓人想到扁和馬時代。

最後該網友抨擊這場造勢晚會辦的很爛，會嚴重影響支持者的熱情。然後韓國瑜最近也不曉得怎麼了，從捐血、深喉嚨的專訪和這一場，可以看得出韓國瑜最近已經略顯驕氣了，一堆人等了好幾小時聽你講幾分鐘？然後就這樣？沒有了？基本上沒有超時的造勢都是失敗的造勢。「驕兵必敗」，希望未來一個月韓國瑜能收起驕心。

該網友表示除了這三大缺失外，還有一堆人蹭上去的、冷場一大堆的、主持人白爛的族繁不及備舉。總而言之，這場造勢很熱鬧，場子很大，可惜氣勢不足荒腔走板。對高雄選舉來說或許還算成功；但國民黨需要的遠不止這個，對國民黨來說，這顯然是一場失敗的造勢。

底下網友也紛紛表示，「還有機會改進啦」、「認同驕兵必敗」、「我一直聽到王金平加油都快昏了，這麼急著收割幹嘛」、「我也覺得韓最近有點太得意，希望他能知道很多人只是太度爛民進黨，而決定給他一次機會的」、「有問題就要檢討改進，高雄沒那麼好打，切忌驕兵」，還有網友認為，「老王就是要靠這幾場造勢，看能不能在撈到一次不分區啊」、「國民黨就是造成造勢失敗的原因，不是韓國瑜」、「KMT老人就是負面跟敗票的代名詞，今年韓的場是來看韓的」、「拜託那些KMT老人別再來敗票」！

(中時電子報)