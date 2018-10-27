NBA》柯瑞再寫三分歷史紀錄 勇士逆轉勝尼克

2018年10月27日 09:49 中時電子報 黃及人

勇士球星柯瑞再創NBA三分球歷史紀錄！柯瑞27日全場18投10中，含三分球投11中6，貢獻29分、2助攻與4籃板，成為史上首位開季連6場投進至少5顆三分球的球星，勇士最後以128比100逆轉擊敗尼克，勇奪3連勝。

首節就爆發考辛斯跟裁判發生口角，直接遭到驅逐出場命運，也讓勇士似乎怎麼都打不順手，儘管柯瑞與杜蘭特仍有穩定火力發揮，卻始終擺脫不了地主尼克糾纏，打到第3節，尼克更靠兇猛三分外線火力，一度取得10分領先優勢。

不過末節一開始，杜蘭特開始大發神威，無論中距離、切入或三分球都得心應手，幫助勇士打出20比2猛攻，不僅扭轉戰局，更把尼克打到暈頭轉向，徹底讓麥迪遜花園廣場球迷傻眼，只能乖乖提前離場，不想繼續觀看尼克慘狀。

連6場例行賽至少投進5顆三分球的恐怖火力演出，也刷新柯瑞個人紀錄(原先是連5場)，他更追平由麥克勞德保持的NBA歷史紀錄，接著就看29日勇士繼續待在紐約客場面對籃網的例行賽，柯瑞是否可以再次改寫NBA紀錄了。

除了柯瑞改寫歷史紀錄，杜蘭特更是幫助勇士逆轉的頭號功臣，他攻下全場最高41分(末節25分)，另有9籃板、5助攻，卓雷蒙格林也有18分、6助攻與4籃板，克雷湯普生12分；尼克則以小哈達威24分最高，尼利基納17分進帳。

(中時電子報)