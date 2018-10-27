廣州地鐵試點新安檢 乘客「刷臉」實名認證後5秒入站

2018年10月27日 10:18 旺報 賴志昶

廣州地鐵於26日在5站升級物品與人體安檢措施，嘗試AI識別危險品、光波安檢通道、人臉辨識進站等三種新安檢模式。據中新社報導，其中在萬勝圍站A口、珠江新城站B1口、嘉禾望崗站B口及體育西路站E口等4個地鐵站口試營運人臉辨識功能、乘客實名認證入站。

報導指出，實名認證通道安檢門前設有專門儀器，具備人臉識別與二維碼掃描等功能，乘客能夠提早至廣州地鐵官方APP進行實名認證，並透過「刷臉」採集人臉資訊，以開通「智慧安檢」功能，此後只要簡單刷臉就能通過安檢，無需經過安檢人員看守。經過實測，9秒內就有2人通過安檢門，平均時間只要5秒鐘。

廣州地鐵強調，智慧安檢是由乘客自願開啟，收集的相關資訊僅供安檢使用，同時通過安全測試，也經過公安部門授權，不會將乘客個人訊息洩漏給其他廠商。

報導指出，廣州地鐵還於花都廣場站A口試點太赫茲新型人體安檢通道，利用太赫茲光波和先進的成像技術，對民眾的包包等隨身物品進行檢查，且能同步偵測非金屬物質，有效增加地鐵安全的預警性。

廣州地鐵於萬勝圍、珠江新城、嘉禾望崗三座車試營運「集中判圖」系統，即是以圖像即時傳輸技術，透過人工智慧輔助判圖，較過去只依賴安檢人員肉眼識別還更具準確性，有效提升危險品識別度。

(旺報 )