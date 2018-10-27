喜迎台中踩舞祭！台南應用科大快閃秀泰站前廣場舞力全開

2018年10月27日 10:35 中時 盧金足

今年台中國際踩舞祭新增美術園道副場活動，於10月27日至10月28日連兩日的下午2點半至晚間7點，在台中美術園道圓形廣場安排8隊國內表團與在地商圈自組表團，帶來一系列的音樂舞蹈藝術表演。（盧金足翻攝）

2018台中國際踩舞祭將在11月9至11日熱力登場！「2018台中國際踩舞祭」快閃活動，由台南應用科技大學以台南立基的安平海港印象為出發的「歡慶躍鼓」舞碼，展開台中國際踩舞祭快閃活動，增加與民眾的互動與活動吸睛程度之外，也為27日至28日第3屆「2018台中國際踩舞祭」首創的美術園道副場踩舞祭舞力全開！

「台南應用科技大學」在台中秀泰生活站前店一館廣場，以「歡慶躍鼓」舞碼進行台中國際踩舞祭快閃活動，整體躍動的炫目視覺感，在豐富的民俗色彩烘托上，展現出十足南台灣民間文化風情之美，將台南的風土民情帶來了台中的秀泰廣場。

台中的民眾也能感受與體驗這熱鬧場面，許多民眾都紛紛詢問美術園道副場活動舞台表演、攤位市集、抽獎贈禮、周邊商家優惠等相關活動細節，表示「2018台中國際踩舞祭」為市民增添節慶歡樂。

台中市府觀旅局長陳盛山表示，台中國際踩舞祭活動辦理第2年即獲得交通部觀光局2018年觀光年曆全國級活動肯定，為台中下半年度重要的大型觀光活動之一，朝向國際級盛會活動邁進，本屆除歷年績優的日本表團隊伍之外，更邀請到韓國及越南兩國知名表演團體一同參與盛會。

此舉不但增加國際知名度與能見度，也創造中台灣觀光口碑意象，透過多元豐富的表演內容，讓參與活動的民眾能獲得滿滿幸福感及體驗踩舞的熱情感動。

陳盛山表示，今年台中國際踩舞祭新增美術園道副場活動，於10月27日至10月28日連兩日的下午2點半至晚間7點，在台中美術園道圓形廣場安排8隊國內表團與在地商圈自組表團，帶來一系列的音樂舞蹈藝術表演。

此外，還結合周邊店家推出優惠活動與在地特色市集，還有抽獎贈踩舞祭好禮，希望民眾有表演看、有禮物拿、有市集逛、還有優惠餐可以吃，為正式踩舞祭活動前導暖身，讓民眾搶先體驗踩舞祭的精彩活動。

今年活動期間正值2018台中花博，預計將吸引超過50萬觀光人次到訪，為了吸引國內外旅客，更將踩舞祭納入中台灣旅遊行程路線規劃，透過活動與花博行銷，延長旅客停留台中與中台灣之旅行時間，創造更廣大的人流與旅客人數，強化國內民眾參與感，擴大藝術文化與運動觀光之國際交流，打響盛會城市知名度。

(中時 )