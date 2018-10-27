花東縱管處行銷影片 獲葡萄牙影展「最佳亞洲影片」

2018年10月27日 10:37 中時 張祈

東台灣之美獲國際肯定！花東縱谷國家風景管理處（縱谷處）以花東壯闊景色、地質景觀、多元文化為主題，並以3種不同旅遊深度為內容，拍攝出3分鐘的國際行銷宣傳影片「East of Taiwan」，影片在26日獲得2018葡萄牙國際觀光影片節最佳亞洲影片，也是台灣唯一獲獎的影片。

獲獎的「East of Taiwan」影片，片長約3分鐘，除了展示多處花東美景如牛山呼庭、大農大富平地森林園區、七星潭、慶修院等，更以日本家庭親子旅遊、韓國女子輕旅行、歐美背包客深度旅遊等3種不同的旅遊情境為內容，吸引不同市場的觀光客。

交通部觀光局科長黃怡平昨與與製作團隊梁宗裕導演、徐綺紳副導、飾演日籍父親角色的演員大西由希共同前往葡萄牙萊尼亞市領獎，不僅是台灣這次唯一的得獎作品，影片也將在為期5天的影展中持續放映，向國際展示花東的美麗。

縱管處處長林維玲，影片是跨域行銷的最佳工具，透過影片將花東的美好，間接傳達給國外旅人，如想一賭「East of Taiwan」這支獲得國際觀光影片大獎的朋友，歡迎民眾一同至縱管處YouTube（https://youtu.be/MemqYGInvD0）觀看，更邀請國人親自到花東遊玩，體驗花東大山大海、小鎮慢城、部落魅力及多元文化迷人的風采。

(中時 )