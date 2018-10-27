高雄》韓流繼續發威！韓國瑜今早前進那瑪夏

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜鳳山大會成功後，27日一早前往那瑪夏。（截自中時電子報臉書直播畫面）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日晚在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人相挺，今早更前進那馬夏鄉，為爭取連任的國民黨市議員柯路加、市議會議長許崑源站台支持，前縣長楊秋興也到場支持。韓國瑜向在場支持者說，他見到原住民朋友就特別開心，他打趣自嘲說，原住民朋友都很善良、很知足，那他應該也算原住民。

韓國瑜致詞時表示，高雄有三十八個地區，很遠很大，高雄市政府沒辦法了解那馬夏，實在是太遠太遠了，那馬夏非常需要在地的議員把聲音傳達出去，讓在地的柯路加能連任議員，告訴高雄市政府應該為那馬夏做甚麼，他也拜託各位那馬夏鄉親，能夠全力支持一個成熟、穩健、有經驗且熱心服務的柯路加議員。

他也向在場鄉親保證，未來他當選高雄市長，高雄的經濟一定會脫胎換骨，他要做的就是讓高雄這座沉睡了二十年的巨人，重新站起來。

柯路加也致贈吉祥物「蔥蔥蔥」給韓國瑜，象徵選情「衝衝衝」，許崑源致詞時提到，高雄市議會他若當選議長、柯路加當選那馬夏的議員，他保證三個原鄉的預算、原住民會預算絕對用的足，他並帶領在場支持者，高喊1號，一馬當先，韓國瑜凍蒜。

會後韓國瑜接受媒體詢問表示，為何想去錫安山這個景點？韓國瑜說，因錫安山從不對外開放，錫安山對他表示歡迎，他也說錫安山作為一個較為獨立性的宗教團體，既然同意他(韓)拜訪，他認為機會難得，他也有意願拜訪，因此他也很感謝錫安山對他開放。

(中時電子報)

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