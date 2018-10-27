同志大遊行今登場！各方團體齊聚挺同

平權公投提案人苗博雅表示，期望透過遊行串連資訊，讓民眾走出來投下挺同票。 圖／平權團體提供

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第16屆台灣同志遊行在今日登場，各方挺同團體齊聚一堂，一同聲援台灣婚姻平權。除了台灣同志聯盟、婚姻平權大平台等，來自世界13個國家、超過200名的基督徒也共同簽署聲明支持同婚。另外有鑒於年底公投案件數多達10項，平權團體也舉行「兩好三壞」公投練習賽，避免民眾被眾多提案搞混。

第16屆台灣同志遊行今在凱達格蘭大道舉行，平權同體進行彩旗幟繞場活動，六色彩虹代表多元社群，期望邁入友善、尊重與包容的社會。平權團體表示，台灣社會對同志逐漸友善，然而反同團體卻以選票另闢戰場，試圖消滅同志性平教育。

平權團體指出，目前性別平等教育法僅規定每學期須有4小時的性平教育，其中同志性平教育時間又更被壓縮，已顯十分不足，反同團體卻火上加油，試圖完全抹滅同志性平教育，根本是「想用選票抹除同志生命的真實存在」。

平權公投提案人苗博雅表示，今日的遊行將會發送手搖旗參與民眾，遊行過程也有大型立牌提供民眾拍照打卡，透過社群網路串聯、共同標籤「讓愛沒有局外人」，串連訊息、讓平權起義。

平權團體將在選前會再舉辦大型的造勢活動，可能會以音樂會形式呈現，而目前全台各地志工正積極的宣傳公投資訊，她指出遇到最大的瓶頸是「還有很多民眾不知道下個月要公投」，尤其是年輕人對政治較不理解，必須加緊腳步「讓民眾走出去投票」，兩案各要500萬張同意票才達過關門檻。

苗博雅說，昨日有志工在台北師大夜市附近宣傳平權公投時，遭不理智的民眾惡意辱罵、攻擊，期望民眾可以用理性、和平的態度相互溝通，不要因為一場公投而撕裂社會。她呼籲民眾在公投日對10、11、12案愛家公投投下反對，對14、15案平權公投投下同意，「讓愛沒有局外人」。

(中時 )

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