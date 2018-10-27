東北季風增強 下周挑戰15℃入秋平地最低溫

2018年10月27日 10:39 中時 廖德修

氣象局預報員程川芳表示，今晚東北季風增強，大陸乾空氣逐漸南下，北部及東北部將由短暫雨轉為多雲並開始降溫，今晚至明晨雲嘉以北低溫可至16℃，民眾要注意保暖。中南部的高溫仍在30℃上下，但早晚溫差可達10度以上。

程川芳說，下周三至下周五（31日至11月2日）除了東北季風影響，再加上玉兔颱風外圍環流，北部及東半部降雨機率增加，雨勢大小則視颱風的動向及強度來決定。溫度方面，北台灣整周偏涼，中南部則只有早晚較涼。

氣象專家吳德榮在個人專欄指出，明日至下周一各地晴朗穩定，北台灣白天舒適，在陽光下還會略感微熱，高溫約在28、29℃。但早晚卻偏涼微冷，低溫約15、16℃，日夜溫差可達12、13度。

吳德榮又說，下周二（30日）東北季風繼續南下，水氣增多，北台灣、東半部降雨機率逐漸提高，中南部影響較小，天氣依然晴朗穩定。周日及下周一、二，中部以北清晨氣溫很低，沿海空曠地區可降至15、16℃左右，將創入秋以來平地最低溫。

至於強烈颱風玉兔的動態，程川芳說，未來3天將持續朝呂宋島東方海面靠近，以登陸呂宋島北部的機率最高，應不致直接侵襲台灣。但下周三（31日）之後外圍環流將影響北部及東半部，雨勢大小則視颱風路線與強弱而定。

此外，受到東北季風挾帶境外汙染物影響，全台空氣品質不佳。據環保署網站顯示，僅台東是良好，新北、桃園、新竹、苗栗、雲嘉南和外島的金門、馬祖已有測站呈現橘色提醒，代表對敏感體質者不健康。

空品最差的仍是高雄市，大部分測站都是紅色警示，代表對所有族群不健康。環保署表示，中南部且因風速增強，局部地區會出現地表揚塵，也會使空氣品質變差。

(中時 )