李登輝：台灣優秀人才多 「但咱沒有好好對待他們」

2018年10月27日 10:36 中時 曾薏蘋

李登輝基金會年度舉辦的「投資 創新 活力台灣」2018年經濟研討會今登場，前總統李登輝今未出席，由台綜院創辦人劉泰英代念致詞稿；李登輝表示，台灣雖然培養很多優秀的人才，「但是咱沒有好好對待他們，造成大量的人才外流」。

劉泰英今上表示，因最近天氣變化大，醫生建議李前總統不要出門，免得感冒；因此由他代為念致詞稿。李登輝基金會秘書長王燕軍表示，因為李前總統年事已高，氣候變化太大，這是醫生給予的建議。

李登輝指出，這幾年來，外國對台灣的投資越來越少，2016年固定投資占GDP的比重也下降到20.9%，是亞洲四小龍中最少的。美國和大陸越來越嚴重的貿易戰爭，讓世界經濟產生很多的變化，也連帶影響跟這兩個國家有很多貿易往來的台灣。

李登輝說，面對這樣險峻的局勢，需要改革，才可以讓台灣的經濟有所發展。首先，台灣過去對自己的投資不足，無論是基礎建設，還是前瞻建設都不夠。第二，台灣已經在創新發展的上升階段，不過台灣的法規和政策沒有跟上，尤其是關係到產業命脈的金融創新和財政改革都需要咱去努力。第三，台灣雖然培養很多優秀的人才，但是台灣沒有好好對待他們，造成大量的人才外流。

李登輝表示，以上的問題，需要各位專家學者貢獻意見，形成可以讓政府參考的政策，作伙來推動經濟和產業發展，為創造更有活力的台灣打拼。

(中時 )