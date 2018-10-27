創全國紀錄！花博卡破150萬張 全票「黑夜款」酷炫超吸睛

2018年10月27日 10:36 中時 盧金足

台中花博是台中盛會城市的「嬌」點，也是台灣的大喜事。（盧金足攝）

喜迎花博，專屬台中市民的「花博卡」申辦數量已突破150萬張，創下全國各縣市市民卡的最高紀錄！（盧金足攝）

台中花博將於11月3日開幕，展期至明年4月24日止。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會未演先轟動，美麗花卉看了心花朵朵開。（盧金足攝）

超酷炫！2018台中世界花卉博覽會11月3日將開幕，台中市政府27日公布花博全票設計樣式，票面圖樣採深色設計，呼應原花博卡視覺，就像是花博卡的「黑夜款」，全票於開幕後在現場販售，花博不只白天令人驚艷，華燈初上也愈夜也美麗。喜迎花博，專屬台中市民的「花博卡」申辦數量已突破150萬張，創下全國各縣市市民卡的最高紀錄！

台中市府交通局長王義川表示，市府推出花博卡，功能及好康豐富多元，獲得市民廣大迴響，從9月3日起開放市民至公所臨櫃申請花博卡，隨辦隨領，平均每天超過6000張，各公所申辦人數有明顯增加趨勢，累計申請數已超過150萬張，創全國各縣市市民卡的最高紀錄。

王局長說，花博卡可享一日免費參觀花博園區，第二次後入園，每次均可享半價優惠，不限次數；另外，花博卡也可與超過3100家花博特約商店合作，提供多項專屬優惠，店家涵蓋食衣住行育樂，包含麥當勞特選那堤買一送一、新天地旗艦店自助百匯平日85折、日光溫泉憑花博卡來店打卡即贈茶禮盒等。

此外，花博卡也可立即享有台中市公車10公里免費、搭火車後2小時內轉乘台中市區公車享公車全程免費、台中公有停車場停車費5折優惠，好康不斷。

「花博展期後，花博卡將直接轉為市民卡！」王義川說，花博卡設計樣式獲得許多民眾喜愛，許多外縣市民眾都反映也想珍藏這樣的設計，為回應民眾期待，市府邀請設計花博卡的設計師方序中，以花博卡的理念設計花博全票票面。

花博全票圖樣採深色設計並呼應原花博卡的視覺理念，就像是花博卡的「黑夜款」，但未具備悠遊卡、特約優惠等功能

，以與專屬市民的花博卡區隔。

王義川說，「黑夜款」全票票面設計與台中「花博卡」視覺相呼應，邀請民眾從白天到黑夜感受台中的美好，以連結共好的城市裡念，透過「四方連續」的手法，每張卡都可以和另一張卡拚在一起。

台中花博將於11月3日開幕，展期至明年4月24日止，除持有花博卡的市民外，也建議參觀民眾把握最後機會，11月2日前購買預售全票可享優惠價233元（原價350元），且不用排隊購票，花博售票官網、7-11、全家超商、GOMAGI等通路均可購買。

11月3日開園起全票350元，均採門票入園，不提供身分證查驗的機制，外埔、后里園區將推出花博全票（豐原葫蘆墩園區原即免費入園），票面設計就像是花博卡的「黑夜款」，採現場售票方式、票價350元，歡迎大家一起來感受園區多元風貌之美，共同聆聽花開的聲音。

市府也提醒， 申辦花博卡，從10月25日起，交通局已不再受理統一收件及製卡，請市民攜帶身分證明文件或由同戶親友攜委託書，至各區公所臨櫃辦理，隨到隨辦、現場發卡。

9月3日前送件者，花博卡均於10月25日送至區公所，即日起請持身分證明文件至戶籍所在地區公所領取。

(中時 )