U23世界盃》被韓國打敗 中華隊無緣冠軍戰

2018年10月27日 10:36 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

2018年U23世界盃超級循環賽(SuperRound)中華隊第二場對手為韓國隊，連3天都打進延長賽的中華隊略顯疲態，今天（27日）賽事前半段就屈居0比5落後，加上打線總缺乏關鍵一擊，終場就以2比5敗下陣來，雖無緣冠軍戰。

中華隊此役推出江國豪先發上場，結果首局就被韓國隊擊出三分彈，雖然隨即回穩，可惜3局上再被投手強襲球擊中，硬撐1人次退場，改由蘇勝鴻登板，但一登板就被擊出2分彈，讓中華隊陷入5分落後。

總計江國豪僅先發2局被擊出4支安打包含一支全壘打失血4分，另外有3次三振與2次保送，而蘇勝鴻則是留下2.2局被擊出5安失1分，後續改由藍愷青、廖乙忠登板材才順利化解韓國隊攻勢。

反觀中華隊打線雖屢有上壘機會，可惜總欠缺適時一擊，直到4局上才靠著張文賢陽春全壘打攻下全隊第一分，其餘局數則是無功而返。

8局上2出局三壘有人時，張文賢再度擊出本場第3安，也是中華隊本場比賽得點圈首安，助中華隊追加1分，最後9局上中華隊最後反攻機會，李承恩、陳偉宏分別保送上壘，結果先前連續兩天建功的李凱威擊出再見雙殺，也讓中華隊最後就以2比5敗給韓國。

中華隊總教練林宗毅表示，這場比賽大家都很盡力，關鍵時刻把握性較不足，不過連3天緊湊的賽程又都打到10局PK，選手心裡也有點疲憊，「會再鼓勵大家，就算沒有冠軍戰，也還有季軍戰，沒有季軍戰，也還有明天對委內瑞拉的最後一戰，要有頭有尾地把比賽打完。」

(中時電子報)