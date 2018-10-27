應景裝飾竟是超級食物 防癌、解便秘都有效

萬聖節將至，不少民眾用南瓜裝飾。(圖/達志)

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中時電子報

萬聖節將近，裝飾絕對少不了營養價值非常高的「南瓜」，內含有鈣、磷、鈷等多種營養成分，不僅可以防治糖尿病、助消化解便秘，並能有效輔助抗癌。而且高纖維，低卡路里，更是減肥瘦身的好夥伴，因此被營養師稱為「超級食物」。

南瓜富有多種營養，堪稱「超級食物」。(圖/達志)

營養師李婉萍表示，就從營養角度來看，口感鬆軟的南瓜，擁有多種維生素跟礦物質，而且膳食纖維也高。食用時連皮帶籽一起食用，可以攝取更多的鋅，能幫助預防攝護腺腫大或者病變成癌症，還有多種養生療效，堪稱「超級食物」。

1.調整免疫力：富有維生素A、B2、C，其中類胡蘿蔔素(α+β)含量高，可以調整免疫力，幫助防癌。

2.補血防便祕降血糖：南瓜含有豐富的「鈷」營養素，是各類蔬菜中含量最高，能加強新陳代謝，促進造血功能。多吃南瓜，可以使大便暢通，預防便祕,，且能防治糖尿病、降低血糖有特殊療效。

3.保護胃黏膜，幫助消化：因含果膠可以保護保護胃腸道黏膜，免受粗糙食品刺激，促進潰瘍癒合，適合胃病患者。另外南瓜所含成分能使膽脂分泌，加強腸胃蠕動，幫助消化。

營養師李婉萍強調，營養豐富的南瓜，單吃就可以有極佳的食療效，但南瓜屬於產氣食物，腸胃容易脹氣的民眾需要注意不宜食用過量。另外糖尿病患者該注意，攝取400克的南瓜等於吃了1碗白飯，必須將它的含糖量算入一天所需的總糖量中。

(中時電子報)

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