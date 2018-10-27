NBA》甜瓜先發轟24分 結局竟是火箭慘敗！

安森尼先發上場的結果，竟是火箭慘輸20分。(美聯社)

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中時電子報

好不容易在火箭獲得首次先發上場機會的「甜瓜」安森尼，27日投進6顆三分球，更拿全隊最高24分，沒想到火箭竟在主場慘遭快艇修理，最後以113比133苦吞3連敗，這也是火箭相隔整整19年時間，再次苦吞開季主場3連敗。

由於當前火箭傷兵爆棚，全隊僅剩9人可以上場，就連「大鬍子」哈登也因腿傷，預計缺席2場，火箭總教練丹托尼無奈改讓安森尼先發，期望可以增添先發火力，事實上安森尼的進攻表現未讓丹托尼失望，問題還是出在他的防守。

因為火箭儘管首節靠著安森尼的火力，還能跟快艇陷入拉鋸，卻從第2節開始，明顯守不住對方的外圍火力與快攻，尤其是路易斯威廉斯、哈瑞爾兩名昔日火箭棄將，更從替補出發幫助快艇猛轟島老東家，更讓火箭束手無策。

從場上球員表現正負值，更可看出火箭為何輸得這麼淒慘，因為安森尼就算攻下全隊最高得分，他的場上正負值卻是負17，從禁賽2場歸隊的保羅更慘，他雖拿12分、8助攻與6籃板，卻發生5失誤，場上正負值更是難堪的負26。

看著上季狂掃65勝搶佔聯盟戰績第1的火箭，如今卻淪落開季1勝4敗的慘況，光用傷兵問題解釋，恐怕很難讓休士頓球迷感到滿意，火箭當前最大麻煩還是防守太爛，丹托尼再不想出辦法解決，火箭本季戰績恐怕相當堪憂了。

(中時電子報)

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