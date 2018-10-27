獨》普悠瑪18條人命燒選情 交長吳宏謀確定下台

2018年10月27日 11:08 中時電子報 戴安瑋

普悠瑪翻車造成18死、210傷的慘劇，釀台鐵史上最嚴重事故，但事發後交通部、台鐵對肇事原因一再改口，甚至一度將責任全推給司機員，引發眾怒，繼前天台鐵局長鹿潔身請辭獲准後，府院高層今透露，交通部長吳宏謀也確定走人，成最短命交通部長。

6432次普悠瑪列車周日（21日）下午4時50分宜蘭新馬站時出軌翻覆，造成200多人死傷重大事故，但事發第一時間交通部、台鐵局將肇禍全因全推給司機員，稱司機員關閉ATP（列車自動防護系統）且未通報，但卻被行政院專案調查小組打臉，加上事故發生前43分鐘的通聯記錄曝光，證明司機員一路呼救，邊排除故障邊開車，雖然鹿潔身周四請辭獲准，但仍無法平息外界向上究責的聲浪。

交通部處理普悠瑪事故荒腔走板，甚至讓台鐵內部爆料一發不可收拾，重創政府形象和下月大選選情，行政院長賴清德對吳宏謀的態度也發生微妙變化，周二時賴清德赴立院備詢表示，吳宏謀已向他口頭請辭，但被他慰留，並要吳負責台鐵後續的大體檢工程，但隨著事態變化，賴清德昨接受媒體訪問時，針對立委要吳宏謀下台一事，改口稱事件處理告一段落，行政懲處會繼續，該負責的人要負責，暗示會有下一波懲處。

熟悉內情人士透露，吳宏謀已確定下台，走人時機會視普悠瑪事故調查和預算審議進度，但若繼任人選熟悉交通部事務，換人時機將更無銜接考量。7月交通部前部長賀陳旦下台前，現任交部政務次長王國材及交部前次長、華航董事長何煖軒都是熱門人選，兩人都有深厚的交通背景。

吳宏謀是總統府祕書長陳菊人馬，在陳菊擔任高雄市長期間，擔任高雄市副市長，2014年8月高雄氣爆，吳宏謀請辭下台，但同年年底再度回任副市長；2016年5月升任行政院公共工程委員會主任委員兼行政院政務委員，2017年11月轉任台灣港務公司董事長，今年7月接任交通部長，迄今只做了3個多月，下台將成交通部最短命部長。

(中時電子報)