台鐵又傳意外 男子闖鐵道右小腿遭輾壓

男子闖入雲林斗六鐵道，右小腿遭輾壓急救中。（張朝欣翻攝）

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中時

台鐵2243號區間車26日晚間10點許行經雲林縣斗六站南側300多公尺處，撞上1名闖入鐵道的男子，男子倒地右小腿被火車壓住造成開放性骨折，送台大斗六分院急救，幸無生命危險，南北列車因此意外延誤1小個多小時才恢復通車。

台鐵2243號區間車26日晚間9點47分從雲林縣斗六站發車，行駛約15分鐘經過斗六市民生路與西平路口處，1名男子突然出現在鐵軌上，列車反應不及撞上男子，駕駛緊急剎車下車查看並通報警方。

雲林縣消防局、鐵路警察斗六派出所獲報後派員趕往現場，發現男子倒臥在地，右小腿被火車壓住造成開放性骨折，疼痛不已不斷哀嚎，火車駕駛在警方指引下將火車後退數公尺順利救出男子，送往台大醫院斗六分院急救。

鐵路警察斗六派出所所長林啟信表示，傷者為30歲的張姓男子，不知何因闖入鐵道，鐵道兩側為了安全起見都有鐵絲網圍住，但留有工作人員進出的小缺口，張男可能是從小缺口進入，將持續調查釐清意外原因。

事故發生後台鐵斗六站南下雙線暫停通車，直到23點16分確定南下車道安全無虞後才恢復通行；2243號區間車則在23點25分開回斗六站檢查，確定車輛安全後繼續開往嘉義。

由於日前才發生台鐵普悠瑪列車翻車事故奪走18條人命，26日斗六區間車撞人引發網友討論「台鐵真是禍不單行」、「這次是人有問題，不是火車有問題」、「台鐵狀況連連，希望快點恢復正常」。

(中時 )

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