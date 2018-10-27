影》名記者遇害後首公開露面 未婚妻淚訴：從此活在黑暗中

2018年10月27日 11:25 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）26日接受土耳其民營電視台「Haberturk」專訪，數度落淚，描述卡舒吉失蹤後自己「從此活在黑暗當中」，也坦言兩人從未想過會在土耳其遇難，更批評美國在卡舒吉案上未盡全力。

華盛頓郵報異議記者卡舒吉未婚妻成吉茲26日接受土耳其民營電視台Haberturk專訪。

成吉茲26日接受土耳其電視台Haberturk專訪，當談到卡舒吉，成吉茲數度難過落淚，但也堅強回答主持人問題。她說卡舒吉失蹤後，自己「從此活在無法形容的黑暗當中」。

她說他們從未想過兩人的相處時光會在土耳其走上終點，「他在土耳其當地的政商關係非常好」，「他認為土耳其很安全，就算被逮捕，事情也會輕易解決」。

成吉茲也澄清卡舒吉2日走進沙國領事館時並不害怕，因為前一次進去時使館人員待他很友善，他也不認為沙國政府會在土耳其領土對他動手。

據澳洲新聞網站「news.com.au」報導，成吉茲在專訪中闡述近期心境，她不斷回想案發前是不是自己錯過了什麼？是不是有什麼沒有留意到？「但是我真的不知道。」

她也直言現在很擔心自己的安危，更說如果最後卡舒吉的屍體找到了，她也不會赴沙國參加葬禮。她說卡舒吉是非常愛國的人，曾說過死後要葬在沙國伊斯蘭教聖地麥地那（Medina），不過自他出事以來，成吉茲從未接到沙國政府慰問電話。

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

成吉茲21日在個人推特上向卡舒吉真情告白，她寫道：「就算他們從我身邊把你帶走，你的美麗笑容也會永遠留在我心裡。」真摯感情令人動容。

專訪中成吉茲也提到美國總統川普曾邀請她赴白宮會面，不過她拒絕了，她批評川普的邀約有政治意圖，希望藉由與她會面拉抬國內聲勢，她還說除非美國在卡舒吉案上展現誠意、並努力揭發案情真相，她才會考慮赴華府。

26日的專訪是卡舒吉月初遇害以來，未婚妻成吉茲首次公開接受媒體專訪，半島電視台（Al Jazeera）評論這次專訪應是土耳其官方精心策畫的活動，目的是持續向沙國施壓。

(中時電子報)