台北》回擊柯黑 陳佩琪：「黑道」打不死柯就落跑

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年底選戰進入倒數，柯文哲妻子陳佩琪今PO文，回顧2016年柯被網友抹黑、政論節目砲轟、花名冊、葛特曼《屠殺》等事件，暗諷NCC不作為，並表示「幸好有網路義勇軍幫忙」陳更酸，黑道聚眾痛毆別人，什麼時候會縮手？ 絕不是良心發現，是發現「痛宰哪麼久了，怎麼打不死？」

陳佩琪表示，2016年3至5月，她永遠記得，當時PTT有篇關於柯的PO文，稱柯在台大當主治醫師時，很沒學問，要實習醫師唸paper 給他聽、不會用電腦、跑去社會局對他們的業務說三道四，根本「愛嗆人、超廢又瞎搞，草包一個」，且說消息來源是「他在社會局的朋友」向他爆料的，但一周後又說根本沒這件事。

陳佩琪表示，內容是否為真，隨便向醫學中心的主治醫師求證便能知曉，文章一看就知道是有心人士的汙衊文，社會上這種人很多，我們神經科醫師常把他們當作一種病態性的偏差行為，面對這種人，除了有害社會（像要拿槍掃射校園）的PO文外，根本是不要理他，也別去報導就好了。

陳佩琪不滿表示，這篇不合邏輯的污衊文，竟被某親綠媒體拿去引用，把一篇不具名的PTT文章大肆報導，吸引一堆本就對先生不友善的媒體一窩蜂地跟進，接著幾天，再利用政論節目大肆批判，「罵柯文哲」變成一種媒體顯學，有罵就有人去報導，柯就這樣一步步的被這種假新聞打趴了 。

陳佩琪表示，NCC說他們不管節目內容，覺得不爽被汙到的人，要告自己去告，我們沒錢、沒人、沒時間，又這麼多黑新聞，且是這麼有系統的操作， 試問我們怎麼告法？要不是過去有重症醫師的抗高壓訓練， 和網路義勇軍的幫忙，柯應該早早就崩潰了。

陳最後狠酸，大家認為黑道聚眾痛毆別人，什麼時候會縮手？絕不是良心發現，也不是看你可憐，更不會是同情你，而是發現「痛宰哪麼久了，怎麼打不死？」不巧又發現自家後院著火，外頭還吹著寒風，趕快落跑吧！

(中時 )

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