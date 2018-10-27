MLB》馬恰多散漫跑壘 打中全壘打牆卻只上一壘

道奇強打馬恰多在6局下擊出強勁平飛球，自以為會是全壘打，左手拎著球棒站在原地看球，結果變成最遠的一壘打。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

根據統計，2015年已經高齡41歲的鈴木一朗，從本壘衝一壘的平均時間仍僅3.95秒。結果道奇金童馬恰多（Manny Machado）今天在世界大賽G4的6局下，打中球後卻花了7.17秒，才踏上一壘壘包。

為什麼呢？因為馬恰多以為自己打得很紮實，左手球棒還沒放掉，站在原地要目送自己咬中的球飛出左外野牆外。結果冏了，球打中全壘打牆上方3分之1的位置，紅襪左外野手傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez）撿球快傳回內野，馬恰多只能站上一壘。

原本至少是二壘打，硬生生成了一壘打，當時道奇僅以1比0領先，兩出局後站上一壘，還是二壘打站上得分圈，意義完全不同。道奇該局沒有添得保險分，8局上就挨了小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）的陽春炮，領先沒了。

然而，這不是馬恰多的第一次了。自從7月被金鶯交易至道奇之後，他已經多次被道奇球迷和媒體批評沒有全力跑壘，尤其有時打出內野滾地雙殺打，卻沒全力衝刺阻止，更令粉絲生氣，但他依然故我。

另一方面，根據大聯盟《Statcast™》系統估算，馬恰多這球打出來的時速為106哩、仰角僅19度，只有22％的機率能成為全壘打，馬恰多還敢「耍帥」，實在是「自我感覺良好」了點。

(中時電子報)

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