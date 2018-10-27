高雄》5萬人挺韓！黃暐瀚：韓國瑜正在瓦解綠營

高雄全場高呼韓國瑜凍蒜，氣氛沸騰到頂點。（圖／本報資料照，林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山舉辦「三山之友會」首場大造勢，就湧進5萬人熱情相挺，資深媒體人黃暐瀚表示，未來幾場造勢大會，韓已將「空氣」化為「人潮」！黃認為，韓國瑜正在瓦解綠營，他已掌握「一流兩潮」，即「韓流、人潮、倒戈潮」。

黃暐瀚26日在臉書表示，「韓流」在八月份由南台灣開始吹起，韓國瑜跟館長陳之漢合作直播，更吸引數萬人觀看，他指出，這股網路韓流，完全碾壓陳其邁的網路曝光度，但儘管「空軍」贏了，陸軍又在哪裡？黃說已不只一份民調顯示韓國瑜領先對手民進黨陳其邁。

他除詳細列出10月份所有倒戈的民進黨陣營人士，他還說韓國瑜意外得到這一波又一波「倒戈潮」的助力，已在舊縣區部份，瓦解綠營，逐漸蠶食，黃指出，韓未來幾場造勢，即將進入「短兵相接」階段。

接下來幾場大型造勢分別如下，10月29日與台南市議員參選人謝龍介聯合造勢，11月8日大旗山（美濃高美醫專操場）、11月14日大岡山（筧橋路的岡山河堤公園），11月17日選前超級星期六（高雄市議會旁），11月23日選前之夜（前鎮台糖物流園區 夢時代附近）。

黃暐瀚強調，民進黨輸掉高雄市？這是不可想像的。未來民進黨高層要搶救選情可能會主打「總統牌」，但是，說是催票，也同時把想看蔡英文倒的選票，也一起催了出來。他認為高雄若輸，此舉形同民進黨「2020提前崩盤」。關鍵取決於，高雄人看小英，到底是「愛」，還是「礙」？

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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