習近平視察南部戰區 要求整軍備戰監視台灣南海

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大陸國家主席習近平日前考察廣東，過程中視察了大陸南部戰區。港媒《南華早報》27日報導稱，習近平視察南部戰區是希望在經濟放緩的背景下，增強大陸在中美貿易和戰略爭端中的信心。同時也要求監視南海和台灣地區動向，提高應對緊急情況的能力。分析認為，這除了重申南海領土主張，也有對台灣分裂勢力的警告意味。

港媒《南華早報》27日報導指出，習近平在視察南部戰區司令部時說，大陸必須「考慮所有複雜情況，並據此制定應急計劃」，南部戰區在近些年中不得不承擔起「重大軍事責任」。

報導稱，習近平下令，要求監控南海和台灣地區，評估其面臨的形勢，提高其能力以應對任何緊急情況。習說，「我們必須加強戰備演習，聯合演習和對抗演習，以提高軍人的能力和戰爭準備」。

而大陸國防部長魏鳳和也在北京香山論壇上表示，中國永遠不會放棄一寸國土，並警告稱，台灣問題事關中國主權和領土的完整，涉及中國的核心利益，在這一問題上反覆挑戰中國的底線是極其危險的，如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一切代價，必將堅決採取行動。

多維新聞報導稱，南部戰區的主要任務之一是監督南海，而近來美國及其它國家在這一地區的軍事活動一直穩步增多。一些軍方觀察人士表示，習近平的言論很可能是為了提振士氣，並重申北京在南海的領土主張；也有觀察人士認為，習近平對南方戰區的講話也被看作是對台灣分裂勢力的明確警告。

(中時 )

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