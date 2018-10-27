德國三機構聯合報告：中德兩國在非洲三方合作潛力巨大

2018年10月27日 12:08 中時 楊家鑫

大陸多邊貿易合作優勢備受青睞，中新社報導稱，德國聯邦外貿與投資署等三家機構日前聯合發佈的一份報告指出，大批受訪德國企業有意與大陸企業在非洲開展協力廠商市場合作。報告認為，通過加強與陸企在當地的合作，德企將從中獲益，而德企的參與也有助於實現「三贏」局面。

大陸中新社報導指出，這份題為《中國在非洲：德企的前景、戰略和合作潛力》的報告由德國聯邦外貿與投資署、德國工商大會和德國經濟非洲協會三家機構共同發佈。

報告稱，面對中國積極與非洲展開合作，受訪的大批德國企業都表達了參與德國、中國、非洲三方合作的意願，而受訪的中國企業和非洲企業則對同德國企業建立更緊密的聯繫和交流表示歡迎。在評價迄今為止已同中方在非洲展開的合作時，相關德國企業「一邊倒地給出了積極評價」。

德國工商大會副總幹事福爾克爾·特賴爾接受媒體表示，「德企已經注意到了更廣闊的商業前景」，這正是由於德國與中國的不同優勢相結合，獲得了非洲合作夥伴的青睞。

報告也指出，雖然非洲有著巨大的市場潛力，但是對於出口大國德國而言，整個非洲市場的地位和重要性仍不夠突出。2017年，非洲54個國家共進口了價值約290億美元的德國商品，僅占到德國全年出口額的2％左右。

報告同時提醒，三方合作過程中也有需要注意的問題。例如，在共同完成一個項目時，來自德國、中國和非洲三地的企業常常需要相互協調各自在文化和商業實踐等方面的差異。

(中時 )