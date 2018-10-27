《翻爆旺寵物》萌寵來了！可愛又迷人的療癒角色

2018年10月27日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎想當虎爺？公貓愛睡神明桌

佛光大學的賴姓學生從小就想養貓當寵物，就讀大二下學期時搬出宿舍，少了禁養寵物的限制，遂在收容所認養了1隻公貓，一圓自己的寵物夢，這隻名為「滷蛋」的公貓，卻喜歡在神明桌上睡覺，特殊的習性常惹得賴生與家人好氣又好笑。

◎棄養重罰！保育動物列政見

綽號「妹妹」的大麥町疑遭棄養，帶病拖傷流浪街頭，新北市議員陳明義將狗送醫並帶回服務處安置，飼主一句「我不養了」的冰冷回應，讓陳明義感嘆「狗也是家人」，決定將保育動物列入競選政見，推動寵物飼養自治條例立法，明定寵物飼養及保育規定，重罰惡意棄養寵物的飼主。

◎調皮搗蛋！厝裡嘸人就使壞

人見人愛的黑色柴犬「RuBoo」今年剛滿2歲，牠最擅長的便是張著水靈靈的大眼、張著可愛的小耳朵，蹲坐在門口，等著主人麥口回家。

◎愛與責任！認養代替購買

「認養代替購買，飼主要衡量自己能力」小P說，她從小在養狗愛狗的家庭長大，30多年來，她養過10多隻狗，目前還照顧領養或收容來的4隻大小萌狗，每隻都有不同的故事。養狗就像養小孩一樣，不曉得該算是「人養狗」，還是「狗陪人」，能成為家人般的感情，都是有緣。

◎最佳助選！柴柴憨寶人氣旺

嘉義縣議員林緗亭偶而會在臉書分享她和愛犬柴柴humble「憨寶」的小趣事，因憨寶模樣可愛，人氣頗高，有時帶牠出去散步，馬上就有網友認出憨寶，隨選戰逐漸進入高潮，林緗亭計畫把平日多宅在家的憨寶納入競選團隊一員，有空就帶牠出去按戶拜票，飼主與愛犬一起拚選戰，讓愛犬更有參與感。

◎一生使命！獵人獨愛台灣犬

出生萬山部落獵人家族的藍忠雄，對於台灣犬有著難以割捨的情感，面對犬隻瀕臨絕跡，花費20年時間嘗試配種、繁殖要找回昔日血緣純度，曾經帶著自己的愛犬返回部落，老獵人看到犬隻驚呼，「這就是印象中純種的台灣犬。」

(中時電子報)