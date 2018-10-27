HPV疫苗年底開打 國健署：防護力9成以上

2018年10月27日 11:57 中時 林周義

台大醫院兒童感染科主任黃立民。（林周義攝）

國健署今（27）日舉辦HPV疫苗全面開打記者會，邀來中正國中女學生到場互動。（林周義攝）

HPV子宮頸癌疫苗將於12月中開打，供國一女生免費接種。立委陳宜民日前召開記者會，質疑公費所使用的二價疫苗防護力不足，國健署今（27日）舉辦HPV疫苗全面開打記者會，表示該疫苗經臨床實驗證實，交叉保護後，防護力達9成以上，該實驗結果已刊登於世界知名雜誌《刺胳針》，呼籲民眾勿擔心。

國內核准的HPV疫苗共三種，均獲世界衛生組織（WHO）認可，分別為荷商藥廠的二價疫苗，及美國藥廠的四價、九價疫苗，其中公費所使用的是二價疫苗。國健署表示，三種疫苗都具有相當的保護效果。

台大醫院兒童感染科主任黃立民指出，HPV病毒共200多種，以A7、A9，兩個「聚落」最危險，而二價疫苗可有效對抗該「聚落」中的高致癌性病毒型別HPV16、18。經臨床實驗發現，交叉保護後，防護力達9成以上。

黃立民進一步表示，蘇格蘭7年的追蹤資料發現，施打二價HPV疫苗後，癌前病變的機率降低超過9成。另外，新北市早在7、8年前開打公費HPV疫苗，接種的10幾萬人均無出現副作用。

國健署副署長陳潤秋表示，今年的HPV疫苗已完成8萬劑的採購，經食藥署檢驗後，將於12月中開始施打，此後也將持續購入HPV疫苗。衛福部部長陳時中表示，疫苗接種非強制性，將提供學生、家長自由選擇的權利，盼全國10萬名女學生都能從今年起得到這份特別的保護。

陳時中提醒民眾，接種HPV疫苗前若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知接種醫師。他也與HPV疫苗「共同宣導大使」林志玲共同呼籲，即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )