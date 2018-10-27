HPV疫苗年底開打 國健署：防護力9成以上

國健署表示，公費二價HPV疫苗經臨床實驗證實，交叉保護後，防護力達93％。（林周義攝）

友善列印
中時
林周義
台大醫院兒童感染科主任黃立民。（林周義攝）
國健署今（27）日舉辦HPV疫苗全面開打記者會，邀來中正國中女學生到場互動。（林周義攝）

HPV子宮頸癌疫苗將於12月中開打，供國一女生免費接種。立委陳宜民日前召開記者會，質疑公費所使用的二價疫苗防護力不足，國健署今（27日）舉辦HPV疫苗全面開打記者會，表示該疫苗經臨床實驗證實，交叉保護後，防護力達9成以上，該實驗結果已刊登於世界知名雜誌《刺胳針》，呼籲民眾勿擔心。

國內核准的HPV疫苗共三種，均獲世界衛生組織（WHO）認可，分別為荷商藥廠的二價疫苗，及美國藥廠的四價、九價疫苗，其中公費所使用的是二價疫苗。國健署表示，三種疫苗都具有相當的保護效果。

台大醫院兒童感染科主任黃立民指出，HPV病毒共200多種，以A7、A9，兩個「聚落」最危險，而二價疫苗可有效對抗該「聚落」中的高致癌性病毒型別HPV16、18。經臨床實驗發現，交叉保護後，防護力達9成以上。

黃立民進一步表示，蘇格蘭7年的追蹤資料發現，施打二價HPV疫苗後，癌前病變的機率降低超過9成。另外，新北市早在7、8年前開打公費HPV疫苗，接種的10幾萬人均無出現副作用。

國健署副署長陳潤秋表示，今年的HPV疫苗已完成8萬劑的採購，經食藥署檢驗後，將於12月中開始施打，此後也將持續購入HPV疫苗。衛福部部長陳時中表示，疫苗接種非強制性，將提供學生、家長自由選擇的權利，盼全國10萬名女學生都能從今年起得到這份特別的保護。

陳時中提醒民眾，接種HPV疫苗前若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知接種醫師。他也與HPV疫苗「共同宣導大使」林志玲共同呼籲，即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )

《翻爆旺寵物》萌寵來了！可愛又… 賴清德參與鹽行國中動土典禮 帶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。