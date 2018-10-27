父子同病相憐！ 陳水扁輸尿管結石住院 憂不能為子站台

2018年10月27日 11:56 中時 張國欽

前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語」po文透露，昨早就因肚疼、又吐及冒冷汗，經到高雄長庚掛急診，檢查是輸尿管結石。他說，致中日前才因結石住院，沒想到自己也因相同疾病掛急診，不禁反問「這是同病相憐，還是父子連心？」

陳水扁透露，昨天因肚疼到高雄長庚掛急診，檢查是輸尿管長0.4公分、寬0.25公分的結石，原本今早要出院，但又痛起來，讓他擔心明天不能參加兒子陳致中的競選總部成立晚會。

安排陳水扁住院的陳順勝醫師表示，陳水扁因結石小，經用藥與輸液應該可以很快沖下來，住院一或兩天即可，估明晚可照行程參加陳致中的競選總部成立晚會。

因輸尿管結石住院的陳水扁，在病床上仍可滑手機關注選情。（圖／翻攝自臉書新勇哥物語）

陳水扁今在［新勇哥物語］Po文的全文如下：

阿扁昨天中午到長庚掛急診，很擔心今天出不了院，明天致中競選總部成立晚會，如果沒辦法參加，大家又不來，將怎麼辦！？

小勇：阿扁昨天一早就肚子痛，又吐又冒冷汗，直到中午還沒緩解。經聯絡在美國亞特蘭大開會的主治醫師阿順教授，緊急央請高長醫療小組安排掛急診。經腎臟超音波、電腦斷層掃描，確診為輸尿管有一顆長0.4公分、寬0.25公分的結石在搞怪，距離膀胱還有12公分的路要走。原本高興早上可以出院回家，沒想到一早又痛了起來，看樣子剩下最後12公分的路還不好走呢？！

勇哥：致中日前才因輸尿管結石住院，如今阿扁又因相同疾病掛急診。這是同病相憐，還是父子連心？阿扁放心不下明天致中競選總部晚會是否還能參加？只有拜託大家，就在明天，顧台灣總動員，作伙正義挺其邁與致中！

(中時 )