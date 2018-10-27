地攤正妹變刑警 巡邏意外破賭場

正妹刑警林盺彤執行競選總部安全維護巡邏勤務時，意外破獲公園賭場。（葉書宏翻攝）

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賭客被逮後羞愧掩面。（葉書宏翻攝）
多名年長男女聚賭被捕。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局偵查隊偵查佐林盺彤，25日上午與同小隊的同事在執行競選總部安全維護巡邏勤務時，經過板橋第二運動場，發現圍牆樹下隱蔽處人聲鼎沸，開啟手機錄影功能悄悄靠近，果然一群人正在賭「象棋肉龜」，每個人手上還拿著剛輸贏的賭資，一名做莊的女子抽著菸吆喝著。

把風的男子看到林盺彤年輕稚嫩的樣子，不以為意，萬萬沒想到犯罪證據全都被拍了下來，林盺彤見時機成熟，呼叫小隊長許降龍等人一起上前盤查，現場查扣賭資8萬5200元及賭具象棋、骰子等證物，將這群在體育館聚賭的男女通通帶回警局依賭博罪送辦。

林盺彤過去曾擺過地攤、當過店員小妹，因為嚮往警察辦案，考上警察特考後，分發到板橋警分局板橋派出所，支援偵查隊2年多的時間，上個月順利通過偵查佐考試，搖身一變成為真正的女刑警。

林盺彤大學念的是運動休憩管理，因為愛看港劇警匪片，嚮往警察辦案的過程，於是重拾書本考上警察特考，在支援偵查隊期間，她努力跟小隊長學習，從布線、起案、蒐證到請票，全都一手包辦，最後順利偵破販毒集團，搜出大量一二級毒品；她也曾假扮大學生當起租客，順利釣出通緝犯，表現令其他同事刮目相看。今年家中兩個弟弟今年也分別通過警察特考，目前在警專受訓，一家人全都是警察，名副其實的警察世家。

她說，刑警工作雖然很忙、很累、壓力很大，但她享受辦案過程，尤其是把這些詐欺犯及慣竊繩之以法，還給被害人一個公道，這是忙碌工作最大的成就感。

(中時 )

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