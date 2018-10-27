高雄》親綠媒譏韓國瑜「人數少」 網轟：是被鬼遮眼？

2018年10月27日 12:06 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山造勢湧進5萬人，環景照超驚人。（圖／韓國瑜官方提供）

年底高雄市長選舉進入白熱化階段，國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日晚間在鳳山經武陸橋下大造勢，湧進5萬人相挺，更有空拍照顯示現場人數超多，但卻有媒體指出，雙方陣營造勢人數方面，韓國瑜鳳山造勢場地，面積只有陳其邁一半，雖然都是擠滿人，人數「恐怕也只有兩萬人左右」，對此，網友怒轟，「事實勝於雄辯，又被鬼遮眼了？」。

韓國瑜鳳山造勢活動吸引近5萬人力挺，除了有前立法院長王金平相挺，國民黨立委蔣萬安、柯志恩、王育敏與江啟臣等人也到場支持。

據《三立新聞》報導，高雄選戰雙方造勢在人數上，陳其邁因為鳳山議會的場地大，能容納超超過三萬六千人，對照韓國瑜在經武路的造勢場合，「面積只有陳其邁一半」，並指出雖都擠滿人，但「人數恐怕也只有兩萬人左右」。

該報導還指出，陳其邁的場地有18000平方公尺，相較於韓國瑜的9950平方公尺，「陳其邁幾乎是兩倍大」，而空拍圖兩邊擠滿人，並認為，換算每平方公尺2人計算，陳其邁大約有3萬6千多人，韓國瑜則是1萬9千多人。

對此，網友們紛紛怒轟，「事實勝於雄辯，他們被鬼遮眼了」、「綠營開始在場地大小上做文章了」、「連這個都能騙人，厲害厲害」、「1124教訓蔡英文」、「摸著良心說謊」、「記者眼睛業障重？」、「公然扯謊。這樣不好吧」。也有網友揶揄，「韓國瑜真可憐，沒人氣？那選票我就投他囉」。

(中時電子報)