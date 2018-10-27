上百國軍力挺《潛艦獵殺令》 看完熱血沸騰

2018年10月27日 12:20 中時 潘鈺楨

台灣海軍合影。（龍祥提供）

台灣陸戰隊。（龍祥提供）

史詩級戰爭大片《潛艦獵殺令》26日台美同步上映，首映當日下午西門町電影街聚集了超過百名的國軍弟兄姊妹觀影。當身穿白色軍服的海軍與迷彩服的陸戰隊官兵們一字排開，氣勢十足帥度破表，鮮少集體出現在台北街頭的軍官們，不僅讓讓路過民眾嘖嘖稱奇，連觀光客都紛紛爭相上前搶拍。現場更難得見到國軍同仁們嚴謹儀態之下陽光活潑的一面，不只站在海報旁開心比讚、大玩集體自拍，還自備了可愛的IG打卡框，與外界對他們的嚴肅印象大不相同，拉近了與民眾之間的距離。

《潛艦獵殺令》講述海軍艦艇官兵與海豹部隊與敵軍教戰過程，不僅劇情刺激震撼，還有美國國防部的專業背書「掛保證」，台灣片商遂與國防部海軍司令部合作，共同舉辦了一場海軍專屬放映會。文宣心戰組長李明倫上校在觀影前表示：「聽聞本片有美國國防部正式參與，非常期待！」果然在影片播畢後，就有官兵熱血沸騰地說：「非常刺激緊湊，絕對會推薦朋友去看！而且電影裡的細節讓我很有共鳴！」也有陸戰隊的弟兄表示：「美國海豹部隊的作戰技巧非常高明，看完很想多加訓練！」

拍攝期間受到美國國防部鼎力相助的男主角傑瑞德巴特勒，最近也在美國各地展開「勞軍」活動，驚喜現身了多場海軍包場，所到之處無不受到熱烈歡呼包圍。他還受邀參訪數個海軍基地，被影迷視為猛男硬漢的他，在營區內卻只能用桌遊來與弟兄們鬥智鬥勇，對此，他忍不住自嘲：「我的體力連他們的一半都不到啦！」接著又繼續說：「拍完《潛艦獵殺令》後我更加尊敬軍人了，如果沒有當演員，我應該會去從軍！」

《潛艦獵殺令》故事背景設定於現代，邀來美國國防部耗時四年參與製作，片中不僅讓美國海軍展示最新軍武與海軍精神，更以睿智且張力十足的情節暗喻當今世界局勢，加上近期美國擬推出美俄線核武飛彈條約，呼應當前美俄國際關係情勢，有媒體直言，電影劇情「非常有可能真實發生」。

《潛艦獵殺令》故事描述在北極海的海底深處，美國潛艦艦長喬葛拉斯（傑瑞德巴特勒 飾）受到參謀長聯席會議主席查爾斯唐納根上將（蓋瑞歐德曼 飾）指派，前往搜尋一艘落難的美國潛艇，卻意外發現俄國即將發生一場軍事政變，眼看就要瓦解世界的秩序。葛拉斯艦長要保護艦上人員的安危，更要捍衛國土，他必須集結一支海軍精英特種部隊，前往搭救被綁架的俄國總統，並潛入敵軍海域，阻止第三次世界大戰爆發！電影現正上映中。

(中時 )