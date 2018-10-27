MLB》紅襪教頭神調度 他一棒敲出追平轟

紅襪中外野手小布萊德利沒有辜負總教練信任，在8局上敲出追平陽春炮。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
小布萊德利在8局上敲出追平陽春炮。（嵌入自MLB臉書）

世界大賽G3轉戰洛杉磯，國聯主場沒有DH制（投手指定打擊），一般預料紅襪為了讓傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez）上場，前兩戰7支1的中外野手小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）最可能被撤下。結果紅襪教頭柯拉（Alex Cora）選擇信任美聯冠軍賽榮膺MVP的小布，他也不負所托，在8局上敲出追平陽春炮。

右外野貝茲（Mookie Betts）、中外野小布萊德利、左外野貝寧坦迪（Andrew Benintendi），是紅襪原本的鐵三角。但沒有DH又要安插馬丁尼茲，紅襪就得撤下其中一人。

由於貝寧坦迪前兩戰打擊率高達5成，一般認為，讓馬丁尼茲守右外野，貝茲移防中外野並撤下小布萊德利，是比較可能的調度。結果柯拉是讓貝寧坦迪先坐板凳，小布則在3局上敲出安打，8局上再轟全壘打。

紅襪教頭柯拉總有神來一筆的調度。（美聯社）

柯拉調度常有驚人之舉，重點是以今年季後賽來說，結果幾乎都押對了寶。但他絕對不是只憑直覺用兵，在8局下與9局下，紅襪面對強打馬恰多（Manny Machado）打擊與得分圈有人的危機時，柯拉都使出了「乾坤大挪移」，小布移到左外野、貝茲移到中外野，馬丁尼茲則移到右外野，搞定該局才換回來。

9局下，柯拉先意外推出G2奪勝的先發左投普萊斯（David Price），再讓「終結者」金柏若（Craig Kimbrel）在無救援成功機會的情況下登板。儘管過程有些驚險，普萊斯被敲安，金柏若投四壞，但中間普萊斯也漂亮將跑者牽制出局，該局仍讓道奇以殘壘作收。金柏若續投10局下，最終也全身而退。

(中時電子報)

紅襪在9局下推出G2先發投手普萊斯出馬中繼，雖然內容平平，至少該局沒有失分。（美聯社）
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