網傳淹水吃「流水席」 台北男散布謠言遭罰3500元

網傳員林淹水還吃流水席的影片是假的，造謠男子遭罰3500元。（謝瓊雲翻攝）

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中時

中南部8月大雨成災，網路上流傳1段淹水吃宴席的「流水席」影片，並標註發生地點在彰化員林，彰化警方循線找到發布影片的呂姓男子，依社會秩序維護法移送士林地方法院，士院以呂某散布謠言足以影響公共安寧，裁罰呂某3500元。

8月間中南部大雨成災，彰化縣員林市多條街道淹水，社群網站臉書即有人轉傳分享一段內容誇張影片，影片中有一群民眾在大雨中站在淹水的椅子上吃流水席，還指影片中地點在員林，影片同時註解「大家有看過流水席嗎？！請看看網友傳來的昨天（2018/8/15 ）在員林的正港流水席」。

彰化縣政府除出面闢謠，彰化警方也全力追查影片來源，發現是家住台北的59歲呂姓男子所為，約談呂某到案，訊後依違反社維法移送士林地院內湖簡易庭裁處。

呂某到案後辯稱，影片是朋友在LINE通訊軟體群組裡傳給大家看，因為那幾天新聞報導彰化縣員林市淹水，他看到該影片就覺得員林市有淹大水，他覺得影片很好玩就上傳到臉書，但他不知道，也沒有辦法查證是不是在彰化員林拍攝，上傳臉書只是要給朋友看，因為不知道怎麼設定，所以變成「大家看」。

士院認為，呂某的影片有21則留言、916則分享、6萬次觀看，且被媒體引用報導，使人心惶惶誤認該地區有淹水之情，且呂某自承對該謠言未盡基本查證義務，所以依社維法裁罰3500元。

(中時 )

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