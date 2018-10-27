高雄》韓國瑜仍有危機！李艷秋示警：國民黨別觀錯風向

韓國瑜鳳山造勢活動。（取自江啟臣臉書）

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國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在鳳山舉辦造勢活動，會場爆滿照在網路瘋傳。對此，資深媒體人李艷秋在臉書直言，若去掉國旗，韓國瑜鳳山造勢是過去民進黨的場景，群眾high翻、氣勢驚人，但韓國瑜仍有危機，麻煩來自黨內。

李艷秋在臉書表示，兩星期前民進黨高雄市長候選人陳其邁的鳳山造勢，也是過去民進黨的場景，悲情的音樂、台灣不能輸的沉重訴求，和過去不同的是台下支持者排排坐，拼命吶喊、想靠近候選人的動力是涼的，「自動與動員，從來就是檢驗選舉人氣最好的指標，陳其邁和韓國瑜的能量正在互換中。」

「韓國瑜仍有危機，麻煩來自黨內」李艷秋接著說，毫無疑問，這場選戰不論輸贏，韓國瑜都已成為奇蹟，甚至向經典邁進；這場選戰是韓國瑜靠自己打出來的，國民黨不是贏的關鍵字，相反地，國民黨的老舊或派系勢力出現，又會將選戰逼回藍綠對決。

她進一步指出，前立法院長王金平和韓國瑜合照的看板，要從鳳山、旗山、岡山，一路掛到底嗎？韓國瑜從開始就跳脫國民黨的傳統打法，最後半個月，身邊要站滿丟掉高雄20年的老舊勢力嗎？有人會因為這些人站出來，投韓國瑜一票嗎？

李艷秋說，當然可以理解，候選人以和為貴，不可能將熱心幫忙的人拒於門外，但這些人是否能自己想一想，是韓國瑜選市長，有必要把自己的照片到處掛嗎？還有幾場大型造勢，有必要與候選人一起大進場嗎？可以把群眾的熱情全留給候選人嗎？造勢會上的助講，可以講短一些嗎？群眾為了候選人而來，讓他多講一些吧！

「韓國瑜能不能改變高雄？不知道」李艷秋表示，但韓絕對改變了高雄傳統的藍綠思維，而這個思維，可能漫延全台，「國民黨，別觀錯風向。」

(中時 )

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