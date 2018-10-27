若選戰為「此結果」 網：民進黨將剩兩個太陽

2018年10月27日 12:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（26日）在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人進現場，更破除外界韓國瑜只有空軍造勢的想像，更讓藍綠在高雄的選戰越發緊繃。有網友認為如果選戰為「高雄翻盤台中守住」的話，民進黨後續會如何？就有網友的回答很微妙，那就是民進黨將剩兩個太陽，一個是行政院長賴清德，另一個就是現在爭取連任的台中市長林佳龍。

韓國瑜昨晚在鳳山的大造勢，現場湧進五萬人進現場震驚外界想像，更顯現出民進黨在高雄選情面臨崩盤，引發網友好奇民進黨現在要如何因應這波逆風大海嘯？

網友於批踢踢發文認為，民進黨該做的事是全力移防台中。六都當中，台北贏不了，新北希望小，高雄丟給陳菊邁合體就好。桃園台南穩如泰山當然不用理，剩下就一個台中有得爭。目前林佳龍勝算很高。

但是，這個但是很重要。現在的民進黨高層等同於「新潮流」。而林佳龍不是新潮流的人，他是正國會的。所以民進黨不可能做出移防台中的事，畢竟派系之爭比勝選還重要。說到底，就是新潮流這種比國民黨還國民黨的派系鬥爭造成了一切。

更有網友表示如果今年DPP高雄市長輸掉，雙北也贏不了，但林佳龍保住台中市，那民進黨兩大太陽將剩林佳龍跟賴清德。

底下網友也紛紛提出意見，「移防台中正確，因為高雄已經無望了」、「民進黨不可能主力移防台中的，內鬥太兇。台中穩的話算誰的功勞，新潮流不可能放任黑龍做大」、「台中就看花博」、「林還有花博，壓箱寶可以拉開差距」，但也有網友認為「DPP高雄輸，台中一定也輸，沒有高雄輸台中贏的道理」、「今年大選各種光怪陸離的事情都發生了」、「真的這種結果也不用太意外」。

(中時電子報)