柯P點頭電視辯論 丁守中：拖到千夫所指真不好

2018年10月27日 12:43 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲終於同意參加電視辯論。國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，他早已同意參加公視辯論，要辯論當然好，只是首都市長選舉早該辯論，那有現任首都市長一直迴避？一直拖、一直拖，變成「千夫所指」才同意辯論？他強調，「這是不對的」。

丁守中今天在媒體直播後做了以上表示，他說，市長選舉早該辯論，是柯文哲一直迴避，至於辯論主軸會鎖定在強調台北市在衰退、沒有具體建設、市民低薪窮忙等問題，訴諸中間選民的支持。

北市選戰，挑戰者不斷呼籲柯文哲正面對決、電視辯論，卻未獲回應，直到今天柯辦才證實已簽妥公視辯論同意書，希望11月8日市長請假參選時舉辦，訂於下週二磋商辯論時間、形式等事宜。不過丁守中也譏諷，柯文哲一直拖，本來三立、TVBS電視台邀請辯論也都被他搞掉，才拖到這麼晚。

另針對柯文哲表示，選前之夜有陣營申請多處場地卡位，應檢討法律漏洞。丁守中則批評，大家都是按規定一個月前申請，柯文哲總部因提前偷跑申請路權被媒體發現，進而被取消資格，才是奇怪的事情。他也說，柯文哲行動競選總部也是知法犯法，那麼大車子開到七星公園，壓壞公園草皮，市府、局長還站在台上。

另方面，媒體詢問，民調顯示若明天投票，丁守中得票率和支持度跟柯文哲相近，是否選情看好？丁守中說，民調參考就好，會一步一腳印爭取最後勝利。至於今年選情是否有點冷？他也說，是柯文哲蓄意在冷，像學校、公園不允許借給候選人辦活動，辯論一直拖到最後，原因就是柯文哲靠網紅妝點門面，不敢面對辯論。

(中時電子報)